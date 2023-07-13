10 винятково українських чоловічих імен на букву Б

Ім'я як подарунок: повинне приносити тільки хороші емоції та позитив. Кожна мама чи тато опираються в цьому питанн на свої уподобання.

Обрати ім'я дитині – один із перших завдань майбутніх батьків. Зверніть увагу, чи буде воно доречним у будь-який час у будь-якому місці. Це допоможе полегшити вибір. Підготували для вас красиві чоловічі імена, які починаються на букву Б.

До теми Розкішні українські жіночі імена, які походять з давнини

Чоловічі імена на букву Б

Барвін – ім'я, яке утворилось від слова "барвінок". Перекладається як "ошатний", "гарний".

Біловолод, Біловод – трактується як "той, хто володіє священною владою", адже білий вважається священним кольором.

Білозір – ім'я, яке має значення "біла (священна) зірка". Інша версія – "світлоокий, білий сокіл".

Блажен – сформувалось від слова "благо", тобто добро.

Благовид – перекладаємо "гарний на вигляд". Також деякі фахівці вважають, що благовидний може походити від часточки "вит" (життя) – тобто, благе життя.

Богуслав – значить "той, хто славить Бога".

Божедар, Божидар – ім'я говорить само за себе "Божий дар".

Борис має значення "котрий бореться за славу". Це скорочена форма імен Борислав і Боруслав.

Братимир – ім'я, що означає "котрий бере, (завойовує) мир".

Буйтур має потужне значення. Тобто, "буйна сила".