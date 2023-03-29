Не дайте шансу шкідникам: 3 ефективні поради з обробки зрізів на деревах

Обрізка дерев – це важлива процедура, яка забезпечує здоров'я та безпеку дерев. Однак, після цього виникає необхідність в обробці зрізу, щоб запобігти різним проблемам, таким як гниття та зараження хворобами.

Обрізка дерева вимагає спеціальних знань та навичок, тому рекомендується звернутися до професійних арбористів для виконання цієї процедури. Неправильно виконана обрізка може завдати шкоди здоров'ю дерева та призвести до його загибелі.

Читайте також Без паніки: що робити з плодовими деревами, коли сніг випав навесні

Однак, якщо ви хочете все ж самостійно виконати цю процедуру, то у матеріалі 24 Каналу дізнайтеся кілька секретів, які допоможуть вам зрозуміти, як правильно обробити зріз дерева.

Насамперед зауважте, що обрізка дерев може бути виконана з різних причин, а саме, щоб:

збільшити освітленість на певних ділянках під деревом;

запобігти можливим аварійним ситуаціям, які можуть виникнути внаслідок падіння гілок або дерева;

воно виглядало більш естетично або відповідало певним архітектурним вимогам;

покращити здоров'я дерева, наприклад, щоб видалити хвору або пошкоджену деревину;

збільшити врожай плодових дерев, таких як яблуні або груші.

Коли ви вже обрізали дерево, зріз потрібно обробити, щоб запобігти зараженню інфекційними хворобами та шкідливими організмами, а також для прискорення заживлення.

Як правильно обробити зріз дерева: 3 поради

Використовуйте правильний матеріал. Для замазування зрізів на деревах можна використовувати різні матеріали, такі як масло, віск, або спеціальний герметик, який можна придбати в спеціалізованих магазинах. Вибір матеріалу залежить від того, який вид дерева ви обробляєте, та наскільки швидко він зцілюється.

Нанесіть герметик рівномірно. Після обрізки дерева нанесіть герметик на зріз рівномірним шаром. Важливо, щоб він не був надто густим або твердим, щоб не перешкоджати процесу заживлення.

Не забувайте про чистоту. Перед тим, як замазати зріз, впевніться, що він чистий від бруду та залишків деревини. Це допоможе забезпечити краще зчеплення замазки з деревом та запобігти зараженню.

Якщо зріз дерева менш як 2,5 сантиметри, то зазвичай не потрібно ніякої обробки.

Зріз дерева важливо обробити правильно / Gardener's Path