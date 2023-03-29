Як очистити листя кімнатних рослин: 5 способів, які не зашкодять

Рослини у горщиках давно стали частиною наших осель. Вони чудово доповнюють інтер'єр та приносять користь очищуючи повітря, але також потребують правильного догляду. Що робити, щоб позбутись від пилу та покращити стан рослин – далі в матеріалі.

Для того, щоб кімнатні рослини залишалися здоровими, крім звичного поливання та удобрення, найкраще, що можна зробити – регулярно очищати листя від пилу, зазначає 24 Канал.

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Чому важливо очищати рослини від пилу

Пил, бруд та інше сміття блокують сонячне світло та перешкоджають рослині отримувати необхідне освітлення. Це має вирішальне значення, щоб рослина залишалася здоровою та живою. За листям вазонів можна доглядати природним шляхом, адже не доцільно використовувати засоби для чищення із вмістом хімікатів.

Як правильно очищати рослини від пилу

Найкраще – протирати листя м’якою вологою тканиною. Це потрібно робити обережно: від основи догори, тримаючи кожен листок окремо, щоб мінімізувати пошкодження. Варто протерти й нижню сторону, де зазвичай ховаються шкідники кімнатних рослин.



Як очистити листя вазонів від пилу / Фото Pinterest

Щоб листя вазонів стало яскравішим та на ньому осідало менше пилу можна спробувати ще декілька способів.

Змочити стійкий бруд спиртом. Розчином зі спирту та води, у співвідношенні 1:8, потрібно обприскати всю рослину (але спершу провести тест на маленькому листочку), потім залишити на 15- 20 хвилин та змити водою.

Протирання банановою шкіркою. Коли з’їли фрукт, збережіть шкірку та потім натріть основу листя м’якшою внутрішньою стороною шкірки. Коли шкірка банана покриється пилом і брудом, викиньте її та візьміть іншу. Натуральні олії в шкірці будуть корисні для рослини.

Бананові шкірки також можна покласти безпосередньо на ґрунт в горщиках, так вони виділятимуть у землю корисні речовини для живлення вазона.

Розчин оцту або лимонного соку. Це чудовий спосіб для усунення накопичення бруду на листі. Також запах оцту добре відлякує шкідників. Треба змішати воду та оцет, або воду та лимонний сік, у пляшці з пульверизатором. Потім розпилити суміш на листя рослини. Через кілька хвилин протерти чистою тканиною. Будьте обережні, щоб не перестаратися – додайте у воду лише невелику кількість оцту та соку.

Суміш молока та води. Білки в молоці допомагають розщеплювати бруд на листках. Розчин у співвідношенні 1:1 розбризкати на листя, а потім протерти. Також можна наносити суміш ватними дисками.



Як очистити листя вазонів від пилу / Фото Pinterest

Натуральна олія. Для додатково блиску кімнатних рослин можна використовувати будь-яку натуральну олію. Соняшникова або оливкова олія точно знайдеться в кожного, але найкраще підійде кокосова олія, що має найбільше корисних елементів. Не використовуйте занадто багато олії, оскільки це може призвести до того, що листя стане жирним і це призведе до розвитку грибка.

Автор: Діана Сікорська

що будь-який зі способів перед тим, як наносити на всю рослину, потрібно спочатку перевірити на одному маленькому листочку, щоб переконатися, що це не завдасть жодної шкоди, адже вазони бувають різні.