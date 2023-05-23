3 народні засоби, від яких вікна блищатимуть чистотою

Чим ближче до літа, тим швидше на вікна осідає пил та бруд. Відповідно потрібно частіше за ними доглядати. Ми підкажемо, як ефективно та швидко помити вікна.

Мити різні скляні поверхні, а особливо вікна – не дуже приємне заняття. Тому багато-хто старається відкладати цей процес. 24 Канал розкаже, як помити вікна народними засобами.

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Як швидко почистити вікна

Миття вікон за допомогою солі може бути ефективним способом видалення бруду на склі. Візьміть миску, наповніть її теплою водою. Додайте до води декілька столових ложок столової солі та добре розмішайте, поки сіль не розчиниться. Занурте туди ганчірку та нанесіть сольовий розчин на скло вікна. Зверніть увагу на місця з нальотом або залишками. Сіль допомагає видалити бруд і плями.



Сіль / Фото Harchi.info

Лимонну кислоту можна використати для дієвої чистки вікон. Розчиніть 1-2 чайні ложки лимонної кислоти у склянці теплої води. Ретельно розмішайте, доки кислота повністю не розчиниться. Перед початком роботи з лимонною кислотою одягніть гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук. Нанесіть розчин на скло вікна, рухаючись круговими рухами або в горизонтальному напрямку. Використовуйте ганчірку або мікрофіброву серветку для очищення скла.



Лимонна кислота / Фото Vozli

Оцет допомагає добре впоратись із брудом на вікнах. Для приготування розчину, змішайте рівні частини оцту та води. Тобто, треба розбавити оцет 50/50 з водою. Скористайтеся також гумовими рукавичками, щоб не обпекти шкіру. Змочіть ганчірку чи м'яку серветку в розчині з оцтом. Нанесіть його на скло та притискайте, щоб відмити плями. Таким чином, ви позбавитесь бруду.



Оцет / Фото Harchi.info

Чай можна використовувати для чищення вікон, особливо якщо вони не сильно забруднені. Заваріть чорний або зелений чай як завжди. Важливо, щоб він був зовсім без цукру або будь-яких інших добавок. Зачекайте, доки він охолоне до кімнатної температури або холодного стану. Ганчіркою чи мікрофібровою серветкою нанесіть розчин на скло вікна. Згодом протріть вікна від залишків чаю.



Чай / Фото Мій Чай