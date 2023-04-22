Ви цього не знали: чим удобряти помідори, щоб отримати добрий врожай

Усі городники хочуть отримати добрий урожай помідорів. Та для цього потрібно докласти зусиль, особливо в підживленні томатів. Адже від цього залежить, отримаємо ми плоди чи ні. Чим саме підживити помідори для гарного врожаю – читайте далі.

Загалом помідори можна підживити органічними та мінеральними добривами. Але кожен садівник хоче отримати натуральний продукт, тому все частіше використовують саме органіку. До процесу удобрення треба підійти максимально виважено та ретельно. Тож чим краще підживлювати помідори, щоб зібрати великий урожай – підкаже 24 Канал.

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Удобрення дріжджами

Дріжджі – чудовий засіб для прискорення росту помідорів. Результат помітний вже після першого підживлення. Адже помідори доволі швидко набирають об'єм, цвітуть і дають плоди. Процес удобрення дріжджами відбувається так: через бродіння виділяється вуглекислий газ, краще засвоюється азот, стає кращою мікрофлора землі. Водночас це запобігає розвитку шкідливих речовин.

Для приготування дріжджової закваски треба взяти пачку дріжджів і розвести її на 10-літрове відро теплої води. Варто додати й 2-3 столові ложки цукру. Згодом треба перелити 2 літри закваски в інше відро, заливши суміш 8 літрами води.

Розчин треба використати три рази. Перший – через тиждень після посадки в землю, як тільки рослини приймуться. Виливаємо пів літра суміші під кущ. Наступний раз ще через 7-10 днів, удобрюємо кожен кущ літром розчину. І останній – перед початком цвітіння, виливаємо по півтора – два літри.

Удобрення попелом

Існує дуже давній спосіб удобрення – попелом. Ним користувалися ще наші предки, коли не мали змоги купити мінеральні добрива в магазині. Воно має свої особливості. Деревний попіл має дуже багато фосфору та калію. Найбільше корисних речовин міститься у попелі від бадилля картоплі. Зокрема, понад 20% калію, майже 10% фосфору, 30% вапна.



Як удобряти помідори попелом / Фото Вікіпедія

Переважно попіл вносять у землю під час перекопування ще з осені. Таким чином, його дія триває ще кілька років. Водночас попіл повільно зменшує кислотність ґрунту та запобігає появі окремих шкідників.

Є й інший метод підживлення помідорів попелом. Ним можна скористатися під час посадки розсади. Для цього в лунку треба помістити 2-3 столові ложки просіяного попелу, добре змішати із землею, аби не обпекти корені. Метод найкраще підійде, якщо рослина є достатньо дорослою для висадки та має 7-8 міцних листків.

З перервою у 14-20 днів можна удобрювати вже розчиненим попелом. Для цього необхідно розмішати 2 склянки речовини на відро води. Потім поливаємо розчином по літру навколо кущика. Спосіб буде актуальним як під час цвітіння, так і в період плодоношення. Його можна чергувати з іншими добривами.

Удобрення йодом

Метод підживлення помідорів йодом зараз є дуже поширеним. Він безпечний і запобігає розвитку шкідників у плодах. Також удобрення йодом поліпшує азотний обмін. Це означає, що рослина буде краще вбирати азот із землі. Важливо знати, що розчин води із йодом покращує опірність томатів проти кореневої гнилі та фітофторозу.

Розсаду удобряємо розчином трьох літрів води з однією краплею йоду. Після посадки помідорів у відкриту землю їх можна поливати тим самим розчином, особливо на етапі утворення суцвіть. Таке підживлення допоможе китиці сформувати більшу кількістю плодів. Водночас самі плоди будуть кращої якості.