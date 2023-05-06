Чим поливати помідори і перець: 5 народних засобів, без яких не обійтися

Усі городники хочуть мати гарний урожай, щоб смакувати спілими плодами. Це стосується зокрема, й помідорів та перцю. Є певні секрети, чим поливати помідори і перець, щоб стебла були міцними.

Без хорошого та регулярного догляду неможливо очікувати на багатий урожай. Це стосується, й помідорів і перцю. Треба докласти зусиль, щоб були великі плоди. Чим поливати помідори й перець, щоб стебла були міцними – підкаже 24 Канал.

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Чим поливати помідори та перець

Для того, щоб стебла помідорів й перцю стали міцними, важливо забезпечити їм достатню кількість вологи та поживних речовин. Оптимальним варіантом для поливу рослин є чиста вода, в яку можна додати комплексні мінеральні добрива. Також можна використати народні методи.

Нашатирний спирт може бути корисним для рослин, оскільки містить етанол, який знижує рівень шкідливих бактерій та грибків у землі. Однак, його використання як єдиного джерела підживлення для помідорів та перцю не є хорошим варіантом.



Нашатирний спирт / Фото Tabletki.ua

Якщо ви все ж хочете додати нашатирний спирт до рідини для поливу, то слід змішати його з водою у співвідношенні 1:5 або 1:10, щоб не пересушувати рослин. Наступного разу треба полити звичайною водою без спирту. Використання нашатирного спирту раз на тиждень достатньо для досягнення бажаного ефекту.

Йод допомагає рости та потовщувати слабкі стебла. Втім, не варто ним підгодовувати ним перерослу розсаду, тому що витягнеться ще більше. Для молодої розсади 1 краплі йоду вистачить на 3 літри води. Для більшої – знадобиться 3 краплі йоду.



Йод / Фото Naurok

Підживлення цим розчином буде корисним для помідорів і перцю, оскільки цибулини містять багато мінералів та поживних речовин. Особливо відвар з червоної цибулі має багато калію, який необхідний для росту та розвитку помідорів.



Цибуля / Фото Agrotimes

Щоб зробити відвар, наріжте цибулю та залийте гарячою водою. Потім дайте настоятися протягом декількох годин, або краще - на ніч. Потім процідіть відвар й розбавте його водою у пропорції 1:5. Такий розчин використовуємо для поливу рослин 1 раз на тиждень.

Варто пам'ятати, що відвар з цибулі має неприємний запах, тому треба підживлювати рослини на свіжому повітрі. Також не треба перебільшувати з кількістю відвару, оскільки це перенасичує землю мінералами.

Яєчна шкарлупа – корисна для підживлення рослин, оскільки містить багато кальцію та інших корисних мікроелементів. Щоб підживити нею перець та помідори, треба просушити її та подрібнити до дрібного стану. Тоді треба розвести її водою та починати. А можна просто розсипати дрібну шкарлупу під рослини помідорів та перцю, залишаючи деяку відстань від стебел. Потім залийте рослини водою. Яєчна шкарлупа – додаткове джерело кальцію для рослин, яке допоможе зміцнити стебла.



Яєчна шкаралупа / Фото Agro-Ukraine

Настій попелу використовують як природне добриво для перцю та помідорів, оскільки містить калій, кальцій, фосфор та магній. Якщо ви збираєтеся використовувати настій попелу для підживлення перцю та помідорів, спочатку треба зібрати попіл із дров чи вугілля, які не містять шкідливих речовин. Попіл важливо зберігати в сухому місці.



Попіл / Фото Вікіпедія

Для приготування настою, додайте 1 частину попелу до 10 частин води й добре перемішайте. Настій треба залишити на кілька годин або на ніч, щоб попіл осів на дно. Потім використовуйте чистий настій, без осаду від попелу. Під час підживлення помідорів та перцю застосовуйте настій попелу раз на тиждень, розпилюючи його на землю біля коренів рослин.