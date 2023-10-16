Чим полити яблуню до настання заморозків

Після того, як яблуня відродила, їй потрібні корисні речовини. Дерева потребують хорошої підгодівлі, щоб успішно пережити зиму.

Щоб збирати великий урожай яблук у наступному сезоні, треба їх підживлювати, у тому числі на зиму. Починають робити це з вересня й закінчують за два тижні до початку заморозків. 24 Канал розкаже, чим саме краще полити яблуню, аби вдало пережила зиму.

Це працює 4 причини, чому обов'язково треба підживити малину в жовтні

Чим підживити яблуню на зиму

У жовтні або листопаді дерева варто підживити розчином аміачної селітри. Найкраще це добриво діє при температурі +10. Однак, є одна умова: цю підгодівлю треба внести до початку заморозків.

Дозування таке: 50 грамів добрива розводять у 10 літрах води. Під одну яблуню ллють 15 літрів засобу. Якщо дерево молоде, то вистачить одного 10-літрового відра.

Зверніть увагу на кислотність ґрунту. Тому що аміачна селітра підкислює землю, тоді як яблуня добре росте на слаболужних і нейтральних ґрунтах.



Аміачна селітра / Фото Agro-Ukraine

Дуже добре яблуня реагує на підживлення дріжджами. Потрібно 500 грамів речовини розвести з 3 ложками цукру та 9 літрами води. Настоюйте добриво протягом тижня. Тоді розбавляємо водою у кількості 1:20. Під одне дерево використовуйте 3 літри рідкого добрива.



Сухі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

У такому випадку дієво працює гній. Візьміть 10 кілограмів органіки на 1 квадратний метр. Можна взяти перегній, з якого треба приготувати розчин. До речовини додають воду в пропорції 1:10.

Вам знадобиться й мідний купорос. Однак, ним треба обробляти рослини після опадання листя. Ця речовина оберігає дерева від хвороб та шкідників, знищує мікроби та бактерії, які часто вражають кору, листя та плоди дерева.



Мідний купорос / Фото "Флоріум"

Візьміть 100 грамів купоросу та розбавте його у 10 літрах води. Після цього можете обробляти дерева.

Непогано на яблуню діє розчин йоду. Щоб приготувати його, достатньо 10 крапель речовини розчинити у 10 літрах води. Дерево поливають розчином йоду під корінь.

На зиму треба підживлювати й смородину. Тоді вона буде краще родити у наступному сезоні.