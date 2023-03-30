Чим підживити яблуню навесні перед цвітінням: корисні поради

Мабуть в кожному саду чи дачній ділянці знайдеться місце де росте яблуня. Садженці цього плодового дерева принесуть хороший урожай плодів всього за кілька років. Щоб яблуня плодоносила десятки років, треба за нею правильно доглядати та вносити добриво, і тоді врожай кожного року буде лише збільшуватися.

Яблуня – це найпопулярніша плодова культура в нашому саду, пише 24 канал. Вона дає хороший врожай, а натомість нам треба лише трішки про неї подбати, оскільки це дерево зовсім невибагливе.

Читайте також Як отримати добрий врожай малини: важливі секрети вирощування ягоди

Підгодовування молодої яблуні

Почніть піклуватися про садженці одразу після посадки. Якщо ви внесли добрива під посадку, то в перший рік яблуньку підживлювати не треба. Підживлення дерева найкраще проводити на третьому році вирощування. Першу весняну підгодівлю варто робити з початком вегетації. Орієнтовно – це початок квітня – травня.

Друга підгодівля настає у період цвітіння яблуні, а третю варто зробити в період утворення плодів. Це добре піднімить врожайність та поповнить запас поживних речовин в ґрунті. Добрива треба вносити під корінь, викопавши по колу канавку.



Для доброго врожаю яблуню треба підживлювати / Фото з Jardineria On

Добрива для яблуньки

Добрива для яблуні можуть бути органічними або мінеральними. Щоб добре розвинулося листя, перше внесіть азотне добриво або комплексні суміші, до яких входить азот, калій та фосфор. Калій можна застосувати ближче до початку цвітіння, а от азот і фосфор, які добре працюють в парі, варто дати одразу.

Враховуючи, що яблунька любить мінеральні та органічн добрива, то можна використовувати будь-які: карбамід, нітроамофоску, аміачну селітру чи гній.

Пропорцій дотримуйтеся таких, які написані в інструкції. Будьте обережними, адже якщо пересипати азотні добавки, то дерево розвине пагони, але не буде плодоносити, оскільки вся енергія піде на зростання.

При передозуванні мінеральних сумішей, можна спалити дерева коріння і тоді воно загине. Вносити кілька разів азот також не рекомендовано. Всі мінеральні та органічні суміші потрібно закладати в пристовбурні кола на глибину до 40 см і присипати землею.

Органічні добрива

Перегній, курячий послід, коров’ячий гній, компост, торф чудово підходять для весняного підживлення. Найчастіше використовують перегній, який добре змінює структуру ґрунту та допомагає розвиватися корінню. Використовуйте 5 відер на одне доросле дерево.

Також чудовим добривом є курячий послід, оскільки в ньому міститься багато мікро- та макроелементів. Послід та воду варто застосувати у пропорції 1:10. Для одного дерева використовується 5 літрів підживлення.