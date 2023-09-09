Чим підживити троянди у вересні, щоб вони пережили зиму

Восени, коли троянди вже відцвіли, деякі садівники вважають, що більше нічого робити не потрібно. Це хибна думка.

Навіть після цвітіння, троянди слід підгодувати. Саме від цього залежить, як вони перенесуть зиму та чи буде потрібне їм укриття. Тож розповімо, чим варто підживити троянди у вересні-жовтні, аби підвищити їх зимостійкість.

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Чим підживити троянди восени: потужні засоби

У вересні троянди потребують мінерального добрива на основі фосфору і калій, але ніяк не азоту. Деякі сорти можуть ще розвинути нові бутони, тож ці речовини не будуть зайвими. Це може бути "Борофоска" та "Монофосфат калію". Їх вносять у землю, чергуючи з дотриманням інструкції.



Борофоска / Фото "Світ рослин"

У середині жовтня зверніть увагу на такий засіб, як "Калімагнезія". Це підгодівля, яка має тривалий ефект, аж до весни. Квіти матимуть достатньо поживних речовин, аби пережити зиму.

Щоб вийшов розчин, потрібно 1 столову ложку калімагнезії внести у місткість з гарячою водою. Поливають троянди цією речовиною, коли сухо. Якщо дощить – краще не використовувати калімагнезію.



Калімагнезія / Фото "Аграрії разом"

Деревний попіл наповнює троянди поживними речовинами. Спосіб дуже простий – посипати речовину біля коренів кущів. Попіл можна використовувати до кінця вересня. Пізніше це добриво не буде гарно засвоюватися.



Деревний попіл / Фото Deposit.photos

Вдалим рішенням буде підгодувати троянди подвійним суперфосфатом. Просто внесіть 1 столову ложку речовини у відрі з гарячою водою. Троянди його найкраще поглинають у рідкому вигляді.



Подвійний суперфосфат / Фото "Суперагроном"