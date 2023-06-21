2 дешеві засоби, від яких кущі смородини наповняться ягодами

Крохмаль та попіл є одними з найефективніших засобів для підживлення такої ягоди як смородина. А все через корисні речовини у своєму складі.

Завдяки крохмалю та попелу активніше ростуть гілки куща смородини, а ягоди – з'являються більшими та солодшими. 24 Канал підкаже, як правильно застосовувати крохмаль і попіл для смородини, щоб вона давала хороший урожай.

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Крохмаль як добриво для смородини

Крохмаль містить вуглеводи, які є джерелом енергії для рослин. Крохмаль можна додавати до ґрунту або використовувати його як добриво. Це підживлює смородину та збільшує її ріст. Крохмаль сприятливо впливає на структуру землі, зберігати вологу та покращуючи дренаж.



Крохмаль / Фото Klopotenko.com

Речовину потрібно вносити перед цвітінням та під час дозрівання ягід. Для приготування беремо 200−300 грамів крохмалю та заливаємо його 3 літрами води. Розчин варто кип'ятити на малому вогні, а потім – ще додати 10 літрів води, щоб зробити його рідшим.

Перед цим підживлення, кущі треба щедро підлити водою. Під кожен кущ вистачить по 1−2 відра суміші.

Попіл як підгодівля для смородини

Попіл містить такі мікроелементи, як калій, фосфор, кальцій та магній. Завдяки йому смородина має збалансоване харчування. Також ця речовина врегульовує кислотність ґрунту.



Попіл / Фото Prosto Way

Садівники радять, використовувати попіл під час наливу ягід та після збору плодів. Рецепт розчину простий: 3 літри попелу розводимо у 1 відрі води. Все перемішуємо та ставимо під кришку на 2 доби. Потім 1 літр настою знову змішуємо з 10 літрами води. Буде достатньо по 1−2 відра під кущ.