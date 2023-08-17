Працює на всі 100%: як підгодувати помідори яйцем

Підживлення бувають мінеральні та органічні. Кожен городник хоче, аби саджанці росли без хімії, адже так кращий смак.

Помідори часто підживлюють попелом, дріжджами, йодом, травами, готуючи з них розчини. Це дієво та ефективно. Але є ще один практичний лайфхак, як забезпечити томати поживними речовинами.

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Дієве добриво для помідорів

Це добриво завжди діє на повну. Фермери беруть у вжиток ці органічні речовини, аби овочі покращили свій ріст. Йдеться про яйця з часником.

У яйцях міститься багато білків, жирів, мінералів. Йдеться про кальцій, магній, залізо та фосфор. Продукт багатий вітамінами групи А, D, Е, В. Такі корисні речовини прискорюють розвиток різних рослин, зокрема, томатів.



Яйце / Фото Depositphotos

Особливість яйця у тому, що воно довго розкладається й тривалий час живить помідори. Завдяки підгодівлі цим продуктом, земля буде краще зберігати вологу.

Будь-яким зручним вам способом зробіть отвір зверху шкаралупи яйця. Тоді всередину запхайте зубець часнику. Він буде виконувати функцію інсектициду – відлякувача шкідників.



Зубці часнику / Фото "Аграрії разом"

Яйце треба перевернути та закопати біля коріння куща помідорів у ґрунт. Дайте їм води.

Фахівці зауважують, що добриво можна вносити не лише під помідори. Це стосується й огірків, перцю, квітів та інших рослин.