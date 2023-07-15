Чим підживити орхідею: знайдено найкращий засіб

Орхідея – вдале доповнення до будь-якого інтер'єру. Ця красуня має приголомшливий вигляд, де б її не поставиш.

Орхідеї звикли отримувати воду з дощу. На багато важче забезпечити їм схожі умови вдома. Досвідчені садівники знають, чим можна полити орхідею для рясного цвітіння. Це не завдасть жодної шкоди рослині.

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Чим полити орхідею вдома

Чудовий засіб, про який ви не здогадувались – це настій часнику. Орхідеї прекрасно на нього реагують. Якщо вносити його протягом 2 тижнів, можна помітити, як з'являються перші стрілки квітконосів. Такий засіб не просто покращує цвітіння: також він знезаражує субстрат, лікує корені, протидіє шкідникам.



Часниковий настій / Фото Freepik

Щоб приготувати такий розчин, вам не потрібно багато часу. Знадобляться:

5 зубчиків часнику;

пів літра чистої води;

пів таблетки бурштинової кислоти.



Бурштинова кислота / Фото "Укрбурштин"

Просто розчиніть половину таблетки бурштинової кислоти у гарячій воді. Подрібніть зубчики часнику, внесіть до розчину та залишіть на добу.

Налийте настій в посудину, де переважно занурюйте горщик з орхідеєю, щоб зволожити субстрат. Тоді покладіть туди орхідею так, щоб розчин цілком її покрив. У такому стані залишіть рослину на 2 години. Далі витягніть з настою та поверніть на постійне місце. За місяць – вона знову буйно розквітне.

Часниковим настоєм можна підливати й інші кімнатні рослини. Оптимальна доза – 1 раз на 3 місяці.