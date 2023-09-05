Шикарне цвітіння гарантовано: чим варто підживити орхідею

Буває така ситуація, що квітникар докладає усіх зусиль, а орхідея не цвіте. Причин може бути багато, але одна з них – відсутність або неправильна підгодівля.

Для хорошого росту та розвитку орхідеї, її варто підгодувати. Важливо робити це суто після поливу. А також почекати принаймні місяць, якщо ви пересаджували квітку. Чим краще підживити орхідею, аби довго цвіла – знає 24 Канал.

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Чим краще підгодувати орхідею: народні засоби

Квітникарі, які вже не перший рік вирощують орхідеї, добре знають, що їй підходить. Існує один дуже простий засіб, який є вдома абсолютно у кожного. Це мінеральна вода. У ній містяться корисні речовини, які подобаються орхідеї. Туди входить кальцій, сірка, магній та фосфор.

Необхідно розчинити 1 літр звичайної води мінеральною. Далі слід внести 100 мілілітрів напою в посудину з квіткою. Таке підживлення проводять тільки 1 раз на 2 місяці. Орхідея це оцінить.



Мінеральна вода / Фото Deposit.photos

Другий спосіб – теж неважкий. Багато людей споживає яйця, так-от шкарлупу не варто викидати. Її треба подрібнити, залити кип'ятком і настоювати протягом ночі. Зранку сміливо витягуйте та поливайте квітку. Добриво можна зберігати в холодильнику.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Є ще один, дуже бюджетний метод, чим підживити орхідею. Це вода, яка залишається після варіння картоплі або рису. Тільки важливо, щоб вона не була солоною або гарячою. тож почекайте, поки вона охолоне. Таке добриво збагатить рослину фосфором.



Вода після варіння / Фото Chelsie Craig, Food Styling by Pearl Jones

Дієвим способом є удобрити орхідею одним особливим настоєм. Він складається з зубців часнику, бурштинової кислоти та звичайної води. Потрібно розчинити у воді пів таблетки бурштинової кислоти у 300-400 мілілітрах води. Водночас подрібнити 5 зубців часнику, залити настоєм кислоти й залишити настоюватися.