Для того, щоб цибулини швидко прийнялися та добре розвивалися, треба обробити їх у деяких розчинах. Їх можна приготувати самостійно. Які речовини використати для цибулин – знає 24 Канал.

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У чому обробити цибулю перед посадкою

Потужним засобом, який дасть результат, є звичайна сода. Перед посадкою треба замочити цибулини в її розчині. Сода має антисептичну дію, а також робить овоч більш стійкими до хвороб та шкідників.

Розчин соди допомагає цибулі збагатитися корисними речовинами та краще переносити різні погодні умови.

Для приготування потрібно розбавити 1 чайну ложку харчової соди в гарячій воді, мінімум +45. Зверху суміш накриваємо. Чекаємо десь пів години.



Сода / Фото Klopotenko.com

Перевага цього засобу ще в тому, що він розкислює землю, що позитивно впливає на рослини. Тому що в такій землі не з'являються шкідники та менше ростуть бур'яни.

Також можна просто посипати ділянку сухим порошком чи підлити грядки содовим розчином. Дозування – 100 грамів речовини на 1 літр води. Потім варто розпушити ґрунт та власне, саджати цибулю.

Ще один дієвий засіб

Експерти наголошують, що чимало хвороб – грибків, інфекцій та бактерій передаються саме через насіння. Тому перед посадкою важливо занурити цибулини в чисту воду на 2-3 години.



Сіль / Фото Pixabay