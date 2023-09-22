Для того, щоб цибулини швидко прийнялися та добре розвивалися, треба обробити їх у деяких розчинах. Їх можна приготувати самостійно. Які речовини використати для цибулин – знає 24 Канал.
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У чому обробити цибулю перед посадкою
Потужним засобом, який дасть результат, є звичайна сода. Перед посадкою треба замочити цибулини в її розчині. Сода має антисептичну дію, а також робить овоч більш стійкими до хвороб та шкідників.
- Розчин соди допомагає цибулі збагатитися корисними речовинами та краще переносити різні погодні умови.
Для приготування потрібно розбавити 1 чайну ложку харчової соди в гарячій воді, мінімум +45. Зверху суміш накриваємо. Чекаємо десь пів години.
Сода / Фото Klopotenko.com
Перевага цього засобу ще в тому, що він розкислює землю, що позитивно впливає на рослини. Тому що в такій землі не з'являються шкідники та менше ростуть бур'яни.
- Також можна просто посипати ділянку сухим порошком чи підлити грядки содовим розчином. Дозування – 100 грамів речовини на 1 літр води. Потім варто розпушити ґрунт та власне, саджати цибулю.
Ще один дієвий засіб
Експерти наголошують, що чимало хвороб – грибків, інфекцій та бактерій передаються саме через насіння. Тому перед посадкою важливо занурити цибулини в чисту воду на 2-3 години.
Сіль / Фото Pixabay
- Потім розбавляємо 3 столові ложки солі у 5 літрах води та занурюємо цибулини в розчин. Хай настоюється півтори години.
- Таким чином, після посадки у цибулі з'явиться молоде листя, тому що вона зможе швидше прорости та буде захищена від шкідників.