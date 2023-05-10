Як вберегти помідори від попелиці: домашні засоби, якими треба обробити рослини

Тля або попелиця дуже шкодить будь-якій рослині на городі. Городники намагаються усіма можливими способами її позбутись, та не завжди виходить. Треба знати, як це робити правильно.

Городники ненавидять тлю, тому що вона приносить багато шкоди потенційному врожаю. Але з цим можна й треба боротись. Чим обробити помідори від тлі в домашніх умовах – розповість 24 Канал.

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Чим обробити помідори від тлі

Тля на помідорах може завдати значної шкоди рослині, але її можна легко контролювати за допомогою природних засобів.

Одним з ефективних способів боротьби з попелицею на помідорах є використання настою з часнику. Для його приготування потрібно залити кілька зубчиків 1 літром води та залишити на добу. Потім варто процідити через марлю. Додаємо ще 1 літр води та 1 столову ложку рідкого мила та ретельно перемішуємо. Найкраще цей засіб наносити розпилювачем. Цей настій з часнику є досить ефективним засобом проти попелиці на помідорах, оскільки має сильний запах, який відлякує шкідників.



Часниковий настій / Фото Shuba.life

Попелиця може знищити саджанці молодих рослин, тому важливо боротися з нею на ранніх стадіях. Для боротьби з попелицею можна використовувати відвар з трав. Наприклад, з полину. Потрібно залити 1 кілограм свіжого полину 10 літрами води та прокип'ятити протягом 2-3 годин. Проціджуємо розчин та розбавляємо водою у пропорції 1:1. Обробляти рослини потрібно вранці або ввечері, розпилом.



Розчин полину / Фото Тег

Ефективним засобом буде й кропива. Потрібно залити пів кілограма свіжої зелені пів літром води та кип'ятити кілька годин. Також проціджуємо та ще раз додаємо воду. Вранці чи ввечері поливаємо помідори цим розчином.



Кропива / Фото Аграрії разом

Один зі способів боротьби з попелицею на помідорах – регулярне застосування попелу. Для цього можна використовувати попіл з дерев, які містять багато калію, наприклад, берези або ясена. Щоб приготувати розчин з попелу, треба взяти 1 кілограм речовини та 10 літрів води. Все перемішуємо та залишаємо розчин на добу, щоб попіл осів, а потім проціджуємо його.



Попіл / Фото Вікіпедія

Отриманим розчином поливаємо листя та стебла помідорів за допомогою розпилювача або щітки. Повторюємо процедуру кожних 7-10 днів.