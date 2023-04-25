Чим не можна удобрювати цибулю: 4 засоби, які зіпсують урожай

Цибуля – поширений овоч, який саджають на українських городах. Вона відома своїми корисними властивостями. До того ж вона невимоглива у догляді та не потребує багато зусиль. А от чим не можна удобрювати цибулю – дізнавайтесь далі.

Без цибулі складно уявити холодильник будь-якої української сім’ї. Тому що це дуже поширений овоч, котрий додають до різних страв. Тому городники й садять цю рослину. Не останню роль у вдалому вирощуванні відіграє підживлення. Тож як правильно і чим удобрювати цибулю – підкаже 24 Канал.

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Чим не можна удобрювати цибулю

Треба відмовитись від ідеї удобрювати цибулю різноманітними відварами з трав. Зокрема, йдеться про кропиву. Якщо ви хочете отримати красиві повноцінні плоди, а не пір'я цибулі, то не рекомендується підживлювати грядки відваром із кропиви.



Азотне добриво потрібне цибулі, але дуже важливо правильно розрахувати дозу азоту. Бо інакше можна чекати, що пір'я стане ламким. А цибуля не буде такою насиченою та смачною.



Цибуля на городі / Фото Datsvodka

Після садіння цибулю вже забороняється підживлювати перегноєм. Адже їй бракуватиме калію, фосфору та інших поживних речовин. Картопля виросте малою й дуже швидко зіпсується. Тоді як за 1-2 місяці до посадки удобрити ґрунт цим добривом не завадить.



Нашатирний спирт – безумовно шкідлива речовина для цибулі, тим паче якщо ви хочете отримати добрий урожай. Підживлення цією речовиною призводить до того, що можна обпалити цибулини й коріння.

Чим можна удобрювати цибулю