Просто полийте цим листя капусти: білокрилка відпаде сама

Білокрилка – це одна з найбільш розповсюджених комах, які становлять загрозу для багатьох овочів, для капусти також.

Окремі види білокрилки можуть харчуватися листям рослин, квітками та плодами. Ніхто з дачників не хоче бачити зіпсований урожай. Як позбутися цієї комахи на грядці – розповість 24 Канал.

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Обробка капусти від білокрилки

Уважно перевіряйте капусту, бо вони можуть бути на зворотному боці листків. Якщо їх ще небагато, намагайтесь вручну позбирати білокрилок, які ви бачите.

Спробуйте застосувати спеціальні захисні сітки з дрібними осередками, щоб комахи не добралися до рослини.

з дрібними осередками, щоб комахи не добралися до рослини. Мульчування може бути дієвим методом у цій справі. Накрийте землю під капустою матеріалами, такими як солома або хвоя. Це може утруднити білокрилкам доступ до рослини та зменшити її пошкодження.



Мульчування капусти / Фото Pexels

Городники радять використовувати проти білокрилки стрілки цибулі або часнику. Візьміть 100 грамів рослин, подрібніть їх та настоюйте у закритій посудині тиждень. Перед обробкою додайте до розчину 5 літрів води. Обприскуйте ним 1 раз у 2 тижні як самі рослини, так і землю біля них.



Стрілки часнику / Фото Газета "Наш день"

Господарське мило допоможе вам впоратись з цим шкідником. Потріть його та занурте у воду у пропорції 1:6. Обробіть його 1 раз на 10 днів: треба ганчіркою чи губкою потерти зворотний бік листя, там де часто селиться білокрилка.



Господарське мило / Фото Janvi.com