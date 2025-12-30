Класикою, яка ніколи не виходить з моди є червона помада, пише 24 Канал з посиланням на Urban Decay. Саме цей колір здатен похвалитися своєю універсальністю.

Чому червона помада здатна покращити образ?

Понад століття червона помада не виходить з моди. Вона стала символом права жінок, а тепер вже невід’ємним елементом в косметичці кожної жінки. Червоний колір помади випромінює пристрасть, сексуальність та впевнену енергетику. Завдяки такій помаді можна створити будь-який макіяж.

У новорічну ніч рекомендовано зробити природний макіяж з акцентом на губах, додати глибини завдяки чорній підводці, чи сяйва за допомогою тіней з блискітками. Червона помада здатна завершити будь-який образ та зробити вас помітними.

Теорія червоної помади: повторіть красивий макіяж

Матовий відтінок червоної помади привертає всю увагу, залишаючи макіяж очей максимально стриманим. А от блискуча помада є акцентною в мейку, тому можна обійтися лише легким профарбовуванням вій на повіках.

Шукати натхнення з червоною губною помадою стилісти радять у виходах француженок. Червона помада – їхня головна "зброя" на всі випадки життя – від звичайної прогулянки до особливого свята.

З червоною помадою ваш образ в новорічну ніч точно буде яскравим, елегантним та впевненим. Завдяки цьому продукту вдасться підкреслити індивідуальність й надати стилю нотку французької розкоші.

