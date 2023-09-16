Букети з цих квітів приносять до будинку щастя: поставте собі

Свіжі квіти в квартирі чи будинку – це завжди гарна ідея. Вони підвищують настрій своїм п'янким ароматом та красивим зовнішнім виглядом.

Деякі люди вірять, що певні квіти в домі мають езотеричне значення: приносять щастя, радість, достаток. Навколо багатьох квітів існують міфи та повір'я. 24 Канал підкаже, які квіти треба помістити у квартирі чи будинку, аби принесли щастя.

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Квіти, які приносять щастя: перелік

Півонії є саме тими квітами, які заряджають усіх позитивною енергетикою. Вони слугують символом любові та сімейного затишку. Дуже часто бутони цих квітів стають окрасою букетів для нареченої. Для того, аби покращити настрій своїй дівчині чи жінці, фахівці радять подарувати саме півонії.



Півонії / Фото "Камелія маркет"

Квіткою, яка оповита забобонами є гібіскус. Деякі вважають, що він притягує в дім щастя й достаток. А коли гібіскус розцвітає, це до весілля, народження дітей найближчим часом. Якщо ви ніколи не вирощували квіти в домі, можете почати саме з гібіскусу, бо він невибагливий.

Його не треба часто підливати чи підгодовувати. Важливо, аби для його росту було достатньо місця, бо він з часом досягає великих розмірів.



Гібіскус / Фото "Флора.лайф"

Сумні асоціації виникають, коли говорять про гвоздики. Зазвичай їх приносять на похорони. Утім, насправді гвоздики є магнітом для пристрасті та сильних емоцій. Тут залежить, з якими думками ви даруєте ці квіти. У цей момент варто думати про ніжність та любов до своєї партнерки, й тоді гвоздика буде притягувати тільки хороше.



Гвоздики / Фото Decorize

Для багатьох троянди вже стали дуже традиційним та звичним варіантом квітів. Утім, саме вони залишаються одним із найяскравіших символів нестримних почуттів. У цьому випадку має значення колір троянд, який розповість про ваші почуття. Наприклад, червоні – символізують яскраві емоції, білі – щирість і ніжність, а рожеві – захват від своєї коханої.



Троянди / Фото Osocor Flowers

Альстромерії однозначно приваблюють в дім гармонію та спокій. Букети з цих квітів посилюють енергетику достатку в будинку чи квартирі. Кажуть, що при отриманні таких квітів, у жінки посилюється ніжність. Відтінок альстромерій теж свідчить про емоції. Наприклад, рожевий – признання чарівності партнерки, а червоний – покаже ваші нестримні та сильні почуття.



Альстромерії / Фото "Камелія Маркет"