Кожен батько чи мати самостійно вирішують, чи варто купувати букети для вчителів. Можна вчинити ще цікавіше – зробити букет своїми руками. 24 Канал зібрав кілька оригінальних ідей до 1 вересня.

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Найоригінальніші ідеї букетів для вчителя

Букет 1. Візьміть квіти 3 видів, які поєднуються між собою за кольором. Також має бути щось зелене, аби відтіняло. Знадобиться обгортковий папір, грубе волокно, дріт, ножиці, секатор, скотч, стрічки, міцні нитки. Серед квітів, пропонуємо взяти гербери, гвоздики та декоративну зелень.

Видаліть все листя з квітів та якщо берете троянди – то й шипи. Усі квіти треба підрівняти секатором. Тоді виріжте конуси з обгорткового паперу та сизалю та з'єднайте їх.



Конуси / Фото Ukr.media

Дріт частково запхайте в конус, а 15-20 сантиметрів залишіть, аби було за що тримати.



Букетик із квітів / Фото Ukr.media

Вставте в кожен конус по букетику, закріпивши ниткою чи скотчем. Тоді об'єднайте всі букетики в один, перемотайте стрічкою та обріжте стебла. Готово!

Букет 2 буде зі солодощами. Підготуйте такі засоби, як різноколірні шматочки ситцевої тканини, шпажки, ножиці, скотч, міцну тканину зеленого кольору, стрічки зеленого кольору, шоколадні цукерки.

Ситець треба порізати на частинки такого розміру, щоб було можливо загорнути в неї цукерок. Вставляємо всередину шпажку, яку обмотуємо зеленою стрічкою. Зверху та знизу фіксуємо скотчем. Листочки треба вирізати із зеленої тканини, наприклад фетру та зачепити до шпажки скотчем. Робимо такі дії з кількома квітками та об'єднуємо стрічкою.



Букет із солодощів / Фото "СТБ"

Букет 3 буде оформлений з різних засобів, у тому числі й кольорових олівців. Тож дістаньте пластикове кашпо, прозору целофанову плівку, флористичну губку, кольорові олівці, клей-пістолет, ножиці, шпажки. І основу складатимуть квіти – альстромерія, кущові троянди, помаранчеві хризантеми, ромашки, ягоди шипшини чи калини.



Основа букету / Фото Smak.ua

Клейовим пістолетом до кашпо слід прикріпити кольорові олівці. А всередину вставте прозору плівку та губку-оазис, попередньо змочену. Якщо потрібно – трохи підріжте її по розміру. Найкращий вигляд у композиції матимуть осінні кольори, як-от, жовтий, червоний та оранжевий.



Букет з олівців / Фото Smak.ua

Можете запихати в губку квіти, спершу – альстромерії, потім – кущові троянди, хризантеми та ягоди. А порожні місця потрібно заповнити зеленими листками.

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