У цьому серіалі костюми стали певним окремим різновидом комунікації з глядачем. Так, через образ одразу зчитується характер героя, його емоційні особливості, темперамент, життєвий досвід. Кожен силует, відтінок, фактура й навіть спосіб декору несе інформацію про внутрішній стан героя, його соціальну роль і ступінь свободи всередині тогочасних жорстких правил суспільства.

На відміну від класичних костюмованих драм, де персонажі "одягнені за класом", у "Бріджертонах" кожен герой буквально сконструйований: згідно з регентською епохою базова форма одна, однак наповнення – максимально індивідуальне.

Як розповів магазин товарів для рукоділля Monpacie ексклюзивно для 24 Каналу, тут прикраси підкреслюють мову характеру кожної героїні: невелика брошка може додати образу впевненості, перли – підкреслити делікатність, а складніші композиції відображають внутрішню зрілість. Йдеться саме про символіку деталей, яку інтуїтивно зчитує глядач, який навіть не заглиблюється в історію моди.

Як серіал "Бріджертони" змінив сучасну моду?

Дафна Бріджертон

Наприклад, образ Дафни Бріджертон побудований на ідеї "ідеальної героїні дебютного сезону". Її гардероб складається зі світло-молочних й небесно-блакитних відтінків легких тканин та без агресивних фактур, у ньому мінімалістичний декор, чисті лінії та симетрія.

У першому сезоні Дафна переважно з'являється в делікатних перлинних сережках і коротких намистах, що щільно облягають шию. Перли підсилюють образ бездоганної дебютантки – стриманої, витонченої, "правильної". Після шлюбу прикраси стають складнішими – з'являються діамантові елементи, які додають статусності та внутрішньої впевненості.

Стиль Дафни Бріджертон / Колаж 24 Каналу, Кадри з серіалу "Бріджертони"

Стилісти свідомо позбавляють Дафну візуального "шуму". Вона виглядає майже як фарфорова лялька, власне, що символічно накладає на неї тягар очікувань суспільства. У цьому випадку стиль є не вибором людини, а, скоріше, системою вбрань для вимушеної стигматизованої ролі. І саме тому, коли героїня починає виходити за межі нав'язаного сценарію, її образи стають трохи глибшими й насиченішими.

Пенелопа Фезерінґтон

Чи не найяскравішим прикладом кастомізації точно є Пенелопа Фезерінґтон. Адже її образи фактично розповідають про внутрішній конфлікт героїні. Яскраві жовті й кислотні відтінки, надмірний декор і крій, що робить образ перевантаженим. Її стиль наголошує про опір тиску, упередженому ставленню і вимогам родини і суспільства.

Стиль Пенелопи Фезерінґтон / Колаж 24 Каналу, Кадри з серіалу "Бріджертони"

До цього додаються масивні брошки, об'ємні кольє та декоративні елементи, які буквально перетягують на себе увагу. Вони підкреслюють нав'язану їй роль "занадто помітної".

Проте, з часом героїня набуває власного голосу та стиль починає змінюватися: з'являються глибші кольори та м'якші тканини. Прикраси ж стають витонченими та стриманими, як сигнал про її дорослішання та прийняття себе.

Елоїза Бріджертон

Ще одна цікава героїня – Елоїза Бріджертон. Вона виглядає не так, як належить юній леді епохи, а так, як влаштовує її саму. Героїня з'являється з мінімумом прикрас – невеликі брошки або лаконічні сережки без надлишкового блиску. Холодні металеві акценти та простота форм підкреслюють її раціональність і внутрішній протест. Елоїза не відмовляється від правил відкрито, але й не підсилює їх декоративністю.

Стиль Елоїзи Бріджертон / Колаж 24 Каналу, Кадри з серіалу "Бріджертони"

Її стиль стриманий, часто позбавлений романтичної надмірності, з використанням простих ліній, темних, приглушених відтінків та мінімум аксесуарів. У сучасному контексті це дуже впізнаваний тип кастомізації, коли прибирають зайве і залишають лише те, що резонує з внутрішнім "я".

"Бріджертони" з'явилися в момент, коли світ втомився від раціональності, швидкості й уніфікації. Романтична естетика дала відчуття емоційної безпеки, а кастомізація дозволила проявитися власній ідентичності. Люди прагнуть створити кастомний продукт, який розкаже світові якнайкраще про них самих,

– переконані у Monpancie.

Кастомізувати можна все: від одягу, взуття, аксесуарів і кольору волосся до цифрових інтерфейсів. Люди прагнули відрізнятися ще з давніх часів, а в умовах дефіциту, кастомізація ставала формою креативного спротиву сірій масі. Сьогодні ж індивідуальність перетворилася на одну з ключових цінностей. І "Бріджертони" лише нагадали: деталі мають значення – особливо ті, що говорять про нас більше, ніж слова.

Нагадаємо, що вже завтра, 26 лютого, відбудеться прем'єра другої частини четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Сюжет стрічки розгортається навколо Бенедикта Бріджертона – другого сина в родині. У цьому сезоні історія зосереджується на його романтичних почуттях до загадкової леді, на ім'я Софі Бек.