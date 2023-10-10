Не вірте цим людям: 3 знаки зодіаку, які найбільше брешуть

Є люди, які можуть брехати чи не про все на світі. Вони роблять це легко та невимушено, не викликаючи підозр.

Так, згідно з астрологією, найбільше брешуть народжені під знаком зодіаку Близнюки, Рак і Риби Вони кажуть неправду з декількох причин, передає 24 Канал.

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Близнюки

Дволикі Близнюки комунікабельні та веселі. Водночас вони прекрасно підлаштовуються під інших і ситуацію задля власної вигоди. Ці люди нерідко люблять перекручувати правду.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку схильні до вигадок і перекручування правда. Раки роблять це з кількох причин. Зокрема, щоб їхня розповідь була цікавішою, привернути увагу інших або навіть захистити себе.

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Риби

Зазвичай ці люди дуже чутливі до навколишнього середовища та інтуїтивно відчувають емоції інших. Аби захистити себе або показатися в кращому світлі, Риби вдаються до брехні.

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