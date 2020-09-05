Молодший брат Кейт Міддлтон Джеймс вирушив у романтичну подорож до Італії з нареченою Елізою Тевен. Закохані поділились милими кадрами з прогулянки кораблем та зізнались, що за останній рік намагалися одружитися двічі.

33-річний британський бізнесмен і брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон на особистій сторінці в інстаграмі опублікував фото з поїздки до Італії, куди відправився з нареченою Елізою Тевен. Він зізнався, що парі нарешті вдалось втекти від буденності після тривалого карантину.

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В Італії закохані влаштували морську прогулянку кораблем, ласували смачною пастою та вином. Джеймс Міддлтон наголосив, що вони отримали незабутні враження і готові повертатися до звичного життя в умовах карантинних обмежень.

На фото наречена Джеймса позувала в стильних купальниках та яскравому смугастому костюмі, що складався з топу та спідниці довжини максі. Вона спробувала себе за штурвалом величезного корабля, засмагала та читала під час романтичної мандрівки. Брат Кейт Міддлтон насолоджувався купаннями в морі та милувався фантастичними пейзажами, однак у кадрі з'являвся рідко.

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Брат Кейт Міддлтон не став приховувати, що 2020 рік видався для них з Елізою Тевен важким, адже пара двічі намагалась одружитись. З того часу, як бізнесмен освідчився французькій фінансистці, минув вже рік. Закохані планували зіграти весілля влітку цьогоріч, однак церемонію довелось скасувати ще в березні.

"Це дуже сумно, але просто непрактично проводити торжество у час кризи. Вони вирішили зачекати, поки всі їхні гості зможуть долучитися до весілля", – заявив представник близького оточення наречених на початку карантину. Якщо принцеса Беатріс наважилась одружитись на закритій церемонії без гучного святкування, то Джеймс та Еліза, схоже, не стануть відмовлятися від пишного торжества.