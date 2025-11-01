Бобровий місяць увійде до трійки Супермісяців 2025 року, обертаючись найближче до Землі, ніж будь-який інший повний Місяць цього року. У найближчій точці він наблизиться на відстань 356 980 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на Almanac.

Бобровий Супермісяць: що відомо?

Супермісяць – популярний термін для астрономічного явища, коли повня збігається з найближчою точкою на орбіті Місяця до Землі. Хоч Суперповня може бути більшою і яскравішою за звичайний повний Місяць, ця різниця для неозброєного ока часто може бути непомітною.

Що цікаво, назва "Бобровий Місяць" походить з традиційного фольклору корінних народів Америки, а також європейських та колоніальних поселенців. Вона закріпилася за листопадовим повним Місяцем, оскільки це пора року, коли бобри вже накопичили достатньо запасів їжі на довгу зиму, тому починають облаштовуватися у своїх хатках.

Водночас існують інші версії назви цієї повні. Наприклад, "Місяць Копання", "Мисливський Місяць", "Морозний Місяць" і "Сніговий Місяць".

Що таке Бобровий Супермісяць / Фото Freepik

Коли буде Бобровий Супермісяць у 2025 році?