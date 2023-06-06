Наче Барбі: Блейк Лайвлі показала універсальну зачіску, що пасуватиме всім

Акторка Блейк Лайвлі показалась зі стильною зачіскою, яку точно можна вважати універсальною. Це напівхвіст, зібраний на маківці, у поєднанні з локонами.

Багато хто у пошуках універсальної зачіски, яка могла б і зберігати драматичність й вишуканість, але й була б комфортною та прибирала зайве волосся з-перед очей. Саме таку продемонструвала Блейк Лайвлі.

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Універсальна зачіска Блейк Лайвлі

Акторка позувала зі стильною укладкою, яку їй зробила перукарка Дженніфер Єпез. Супердовге волосся стилістка розділила на дві частини. Верхню вона закрутила та зв’язала у напівхвіст на маківці.

Розпущене волосся не залишилось без укладки – його вклали у пишні локони, що зробило зачіску об’ємною та вечірньою.



Блейк Лайвлі / Фото з інстаграму Дженніфер Єпез

Такий варіант зачіски додасть родзинки в будь-який образ – як на гучне свято, так і на щоденну прогулянку, якщо відмовитися від локонів. До того ж він чудово підходить до літнього періоду, адже робить зачіску легкою та зручною. Укладку можна доповнити, випустивши передні пасма.

Блейк Лайвлі доповнила свій образ молочною сукнею з квітковим принтом. Вона постала з легким макіяжем – акцент був на рожевих губах та блискучій шкірі обличчя й плечей. Сережки-підвіски завершили look знаменитості.



Блейк Лайвлі / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі