Герцогиня Кембриджська не припиняє радувати шанувальників новими виходами. 29 вересня вона відвідала групу скаутів у Нортхолті, що на північному заході Лондона. Кейт Міддлтон поспілкувалася з дітьми на свіжому повітрі, посмажила зефір, а також написала листа мешканцям будинку для людей похилого віку.

Герцогиня невпинно виконує свої королівські обов'язки. Вона незмінно ділиться інформацією про чергові виходи на офіційній сторінці в інстаграмі. Так, днями Кетрін не лише поспілкувалася з групою скаутів, а й чудово провела день. Вона дізналася, як скаути адаптувалися до пандемії, а також спробувала зробити оригамі у вигляді птаха.

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Кейт Міддлтон не спроста відвідала цю групу. Її призначили президентом Асоціації скаутів Великої Британії. Герцогиня Кембриджська розділить цю посаду з двоюрідним братом королеви, герцогом Кентським. Він є президентом молодіжного руху від 1975 року.

Зручний look Кейт Міддлтон

Для того, щоб проведення часу було максимально комфортним, Кейт Міддлон обрала зручний одяг. Вона приїхала на захід у небесно-блакитній сорочці від бренду Massimo Dutti, джинсах-скіні чорного кольору і шкіряному жилеті з кишенями. Таке вбрання герцогиня поєднала з черевиками Chloe. Аутфіт дружина принца Вільяма доповнила лаконічним ланцюжком, сережками і скаутською краваткою. Такі аксесуари гарно прикрасили look в стилі кежуал.

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