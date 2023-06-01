Дата свята переноситься: коли відзначатимемо Благовіщення у 2024 році

Благовіщення – свято, яке вшановує сповіщення Архангела Гавриїла Пресвятій Богородиці про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа, Сина Божого. Цікаво, чи зміниться дата відзначення Благовіщення у 2024 році.

Благовіщення має велике значення в християнській вірі, оскільки воно вказує на народження Ісуса Христа й початок Його земної місії. Благовіщення також відображає покладання великого звертає нашу вагу на покору перед волею Божою. 24 Канал підкаже, коли Благовіщення у 2024 році за новим церковним календарем.

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Коли Благовіщення у 2024 році

Ряд свят змінить свою дату, згідно з новим релігійним календарем, який стане чинним з першого вересня цього року. Це позначиться й на Благовіщенні.

Якщо раніше православні християни відзначали його незмінно 7 квітня, то тепер дата переноситься на 25 березня: так, як у католиків.

До речі, католики святкуватимуть Великдень у 2024 році 31 березня, а православні – 5 травня.

Історія Благовіщення

Згідно з Євангелієм Луки, Архангел Гавриїл з'явився до Діви Марії в місті Назареті, розташованому в Галілеї, і сказав їй: "Радій, Благодатна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками".



Благовіщення / Фото Профспілка працівників освіти

Архангел оголосив Марії, що вона буде матір'ю Сина, якого вони мають назвати Ісусом, й що Він буде Сином Всевишнього. Марія, погодившись на волю Божу, сказала: "Ось Раба Господня, нехай мені станеться за Твоє Слово". Архангел сказав Марії, що вона буде зачата непорочним шляхом. Згодом вона завагітніла.

З цього моменту бере початок свято Благовіщення, тобто, благої вістки, що Діва Марія народить Сина, який врятує людство. Ця подія стала дуже важливою у житті церкви. Вона набула особливої популярності у Середньовіччі, коли її почали відзначати усі християнські країни.