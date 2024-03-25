Благовіщення 2024: найкращі привітання для рідних у віршах та прозі

Сьогодні, 25 березня, українці відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. За традицією, віряни відвідають церковні богослужіння, адже вважається, що це день, коли Господь дослуховується до усіх прохання.

Так, у це світле свято обов'язково потрібно пам'ятати про рідних. Добірку найкращих привітань для близьких у віршах і прозі – дивіться в матеріалі Lifestyle24.

До теми З нагоди світлого свята Благовіщення: добірка чарівних привітань у картинках

Привітання з Благовіщенням у віршах

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Помолися Пресвятій Богородиці,

І хай добротою душа твоя наповниться,

І на обличчі посмішка хай засвітиться,

А по дорозі — лише гарне зустрінеться!

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Цього дня, коли весна крила розправляє,

Нехай Благовіщення радість та удачу принесе.

Нехай ангели небесні тебе охороняють,

І кожен момент щастям іскриться, як зорепад.

Нехай у твоїй душі цвітуть надії та мрії,

Як нескінченні сади у чудовій країні.

Нехай любов і доброта у твоєму серці живуть,

І щодня буде яскравим, як весняний світанок.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

***

Від серця і всією душею

Привітаю зі святом пресвітлим,

Пусть вас чекає успіх великий,

А щастя буде незмінним.

Поспішаю здоров'я побажати,

І горя ніколи не знати,

Благі новини отримувати,

І хай Богородиця відведе біди!

Привітання з Благовіщенням у прозі

***

Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!

***

Нехай в цей світлий день ваше серце наповниться ще більшою любов'ю, а Свята Діва Марія вкриє від усіх негараздів! Нехай до вашої оселі приходять тільки з благими звістками, тільки з добром і теплотою. Бажаю, щоб ваша душа завжди була наповнена щирістю, а серце раділо від щастя і любові. З Благовіщенням Пресвятої Богородиці!

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Вітаю з Благовіщенням! Бажаю повну чашу добра, радості, щастя, Божого благословення, здоров'я і добробуту. Нехай Богородиця чує молитви й захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості та лише благі вісті!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити у свої сили, з кожним днем отримувати благу і добру звістку, ніколи не втратити своєї віри та щирої любові.

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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Пусть все в житті приносити душевне задоволення, спокій, мир та гармонію. Хай будинок наповнюється затишком та достатком. Пусть чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, благих звісток, добра та любові. Хай ваша віра буде міцною та непохитною!

