Так, в этот светлый праздник обязательно нужно помнить о родных. Подборку лучших поздравлений для близких в стихах и прозе – смотрите в материале Lifestyle24.

К теме По случаю светлого праздника Благовещения: подборка волшебных поздравлений в картинках

Поздравления с Благовещением в стихах

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С Благовещением вас я поздравляю!

Счастья, здоровья, добра вам желаю.

Чтобы ваши помыслы лишь чистые были,

И о своих ближних вы никогда не забыли.

Помолись Пресвятой Богородице,

И пусть добротой душа твоя наполнится,

И на лице улыбка пусть засветится,

А по дороге - только хорошее встретится!

***

Радостных вестей,

Мира и добра

В праздник чудесный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты.

***

В этот день, когда весна крылья расправляет,

Пусть Благовещенье радость и удачу принесет.

Пусть ангелы небесные тебя охраняют,

И каждый момент счастьем искрится, как звездопад.

Пусть в твоей душе цветут надежды и мечты,

Как бесконечные сады в чудесной стране.

Пусть любовь и доброта в твоем сердце живут,

И каждый день будет ярким, как весенний рассвет.

***

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Пусть же повезет и вам!

По поступкам и делам.

Пусть за все Господь отблагодарит,

И удачи море даст,

Пусть любовь и счастье будет,

Чтобы радовались люди.

***

От сердца и всей душой

Поздравляю с праздником пресветлым,

Пусть вас ждет успех большой,

А счастье будет неизменным.

Спешу здоровья пожелать,

И горя никогда не знать,

Благие новости получать,

И пусть Богородица отведет беды!

Поздравления с Благовещением в прозе

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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими известиями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предвкушения приятных событий!

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Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех невзгод! Пусть в ваш дом приходят только с благими вестями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена искренностью, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!

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Поздравляю с Благовещением! Желаю полную чашу добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и только благие вести!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не потерять своей веры и искренней любви.

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносить душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполняется уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепкой и непоколебимой!

