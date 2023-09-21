Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається найбільшим, після Великодня і Різдва Христового, святом. Воно означає "звістка".

Цього дня відзначають подію, коли Архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, аби повідомити її, що скоро вона народить Спасителя людства, Ісуса Христа. А от коли відзначатимуть Благовіщення у 2024 році – розкаже 24 Канал.

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Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це велике свято, як для католиків, так і для православних християн. Його традиційно відзначають кожного року, невдовзі перед Великоднем.

Раніше Благовіщення мало дату – 7 квітня. Згідно з новоюліанським календарем, низка свят переноситься. І відтепер Православна церква України та Українська греко-католицька церква будуть відзначати Благовіщення 25 березня.

Про походження цього свята дізнаємось з Євангелія від Луки. Відомо, що архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, яка вела з Йосифом благочестиве та скромне життя. Ангел сповістив її, що незабаром вона народить Месію, який візьме на себе гріхи людства, чим врятує народ.

Водночас Марія залишалась незайманою у шлюбі, тож не розуміла, як вона завагітніє. Ангел відповів їй, що зачаття буде непорочним від Святого Духа. Тоді Діва Марія прийняла Волю Божу та завагітніла.