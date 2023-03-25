Благовіщення 2023: якого числа святкують та що не можна робити в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з найважливіших церковних свят. Його святкують 25 березня за григоріанським календарем, а 7 квітня – за юліанським.

Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до 12 головних церковних свят, воно третє за важливістю після Великодня та Різдва Христового, повідомляє 24 Канал. У цей день Діва Марія отримала благу вість від архангела Гавриїла про те, що носитиме під серцем Сина Божого після непорочного зачаття.

До теми 25 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Коли святкують Благовіщення 2023

Благовіщення не є перехідним святом, тому його стало відзначають щороку в один і той самий день. За григоріанським та новоюліанським календарем Благовіщення припадає на 25 березня – у цю дату його святкують Західна та більшість Східних церков. Тому 25 березня українці часто називають "польським" або "католицьким" Благовіщенням.

В Україні Благовіщення Пресвятої Богородиці святкують 7 квітня – за юліанським календарем.



Благовіщення 2023 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити в цей день

На Благовіщення віряни обов'язково відвідують святкову Літургію. Цього дня часто випускають голубів, що символізують Святого Духа. Але також у святковий день існували заборони.