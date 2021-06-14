Вистава відбудеться 21 червня о 16:00 на сцені Жовтневого палацу. Головні ролі в балеті виконають артисти Національної опери України – Станіслав Ольшанський, Анна Стоянова та Катерина Діденко.

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Взимку 2020 року "Білосніжку та сім гномів" побачили у містах Франції, де українці були з гастролями. Тоді вистава підкорила європейських глядачів. Технічна досконалість артистів, яскравий та емоційний спектакль – все це не залишило байдужими не лише дітей, а й дорослих.

Сюжет балету "Білосніжка та сім гномів" та головні герої

Балет створений на основі однойменної казки братів Грімм, але за стилем нагадує мультфільм Disney. Музику до вистави написав польський композитор Богдан Павловський.



У Жовтневому палаці відбудеться благодійний балет / Фото пресслужби

Головну роль виконає Анна Стоянова. Вона зіграє "Білосніжку" – по-справжньому чисту та наївну дівчину з легкими та виразними рухами. Разом із нею переживатиме кожен глядач.

В ролі принца на сцену вийде прем'єр Національної опери України Станіслав Ольшанський, який обов'язково врятує кохану від злої мачухи. Його танець – симбіоз техніки та англійської аристократії з грацією кота.

Затримати подих глядачів від злих дій мачухи змусить солістка Національної опери України – Катерина Діденко. Балерина приголомшуватиме технікою та підступністю.

Благодійність

Олександр Стоянов став ініціатором постановки й закликав поціновувачів балету приєднатися до благодійної акції. Він згуртував відомих артистів з метою зібрати кошти на реконструкцію сцени Жовтневого палацу.

"Благодійність – це невід'ємна частина нашої діяльності. Ми з примою-балериною Катериною Кухар виступали в січні цього року в Жовтневому палаці зі спектаклем "Лускунчик". Відверто кажучи, це було небезпечно. Артисти балету танцюють в пуантах, а підлога така, що можна травмуватися. Її не змінювали з часів СРСР. Тому вирішив разом із колегами зробити добру справу. Жовтневий палац – один з храмів мистецтва, де артисти мають надихати глядачів. Тому все має бути на високому рівні", – прокоментував Стоянов.