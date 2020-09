4 вересня популярна американська співачка в стилі R&B Бейонсе святкує свій день народження. Їй виповнюється 39 років. І хоч останніми роками вона рідко з'являється в інформаційному просторі, але Бейонсе все ще працює музичним продюсером, знімається в кіно, випускає одяг та виховує трьох дітей.

До того. як здобути світову популярність сольної співачки, Бейонсе була лідеркою гурту Destiny's Child. В 2003 році співачка презентувала свій перший альбом Dangerously in Love, який одразу став одним із найбільш комерційно успішних альбомів року, що очолювали верхівки чартів Америки і Великої Британії.

До альбому увійшли сингли Crazy in Love і Baby Boy, які займали перші рядки престижних чартів. Альбом приніс Бейонсе п'ять нагород Греммі.

Другий сольний альбом Бейонсе B'Day вийшов 4 вересня 2006 року. До альбому увійшли такі сингли, що стали хітами у Великій Британії, як Deja Vu і Beautiful Liar, а також всесвітній хіт Irreplaceable. Він приніс Бейонсе її сьому винагороду Греммі. Всього у неї сімнадцять статуеток Греммі.

У квітні 2016 року співачка випустила новий альбом під назвою Lemonade. Критики високо його оцінили за щирість та назвали його "найбільш особистим". У 2018 році подружжя Бейонсе та Jay-Z випустили спільний альбом Everything Is Love, у який увійшли 9 крутих хітів. Не меншим проривом у її творчості став вихід фільму "Король Лев" студії Disney (2019), у якому вона озвучила одну з головних анімаційних ролей та написала головний саундтрек до фільму. Натхненна роботою з кіностудією, у 2020 році вона випусила візуальний альбом під назвою Black is King.

До дня народження Бейонсе редакція LifeStyle 24 пропонує послухати десятку найкращих хітів Бейонсе.