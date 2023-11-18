Ось чому не можна садити березу біля будинку

Береза біля хати — ненайкраща прикмета. Народні повір'я забороняють людям садити це дерево на своїх подвір'ях.

Кажуть, що березу варто висаджувати за воротами дому. Так дерево буде охороняти вхід від різної нечисті, зазначає 24 Канал.

До слова Чому не можна садити хвойні дерева біля хати: відповідь вас здивує

Береза біля будинку: прикмети та забобони

Наші предки вважали, що в стовбурі берези проживають духи, які можуть бути як злими, так і добрими. Тому вони ніколи не садили дерево у своєму дворі.

Також з давніх-давен передалася думка, що береза стає притулком для душі людини, яка загинула насильницькою смертю. Наші пращури вірили, що пониклі гілки символізують тугу і горе, а березовий сік є кров'ю померлого.

Прикмети і забобони стверджують, що якщо посадити березу біля хати, то у господаря будинку буде сумне, повне сліз і туги життя. Якщо ж по сусідству проживає жінка, то їй загрожують серйозні проблеми зі здоров'ям.

Також забороняється доторкатися до наростів на березі. Кажуть, що вони утворюються під впливом чорної магії. Якщо доторкнутися рукою, людина отримає сильну негативну енергію.