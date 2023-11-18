Говорят, что березу следует высаживать за воротами дома. Так дерево будет охранять вход от разной нечисти, отмечает 24 Канал.

К слову Почему нельзя сажать хвойные деревья у дома: ответ вас удивит

Береза у дома: приметы и предрассудки

Наши предки считали, что в стволе березы обитают духи, которые могут быть как злыми, так и добрыми. Поэтому они никогда не сажали дерево в своем дворе.

Также издавна передалась мысль, что береза становится убежищем для души человека, погибшего насильственной смертью. Наши предки приметили, что поникшие ветви символизируют тоску и горе, а березовый сок является кровью умершего.

Приметы и предрассудки утверждают, что если посадить березу у дома, то у хозяина дома будет грустная, полная слез и тоски жизни. Если же по соседству проживает женщина, ей угрожают серьезные проблемы со здоровьем.

Также запрещается прикасаться к наростам на березе. Говорят, они образуются под влиянием черной магии. Если прикоснуться рукой, человек получит сильную отрицательную энергию.