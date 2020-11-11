Рідний брат легендарної принцеси Діани – Чарльз Спенсер – звинуватив британський телеканал BBC в обманних діях стосовно його сестри у 1995 році. Йдеться про інтерв'ю жінки із журналістом Мартіном Баширом, яке він взяв начебто обманним шляхом.

Чарльз Спенсер, який кілька днів тому показав у мережі раніше неопубліковане фото із сестрою, принцесою Діаною, у дитинстві, відзначився гучною заявою. Чоловік переконаний, що стосовно інтерв'ю Башира з його сестрою у 1995 році потрібно провести розслідування, адже журналіст начебто примусив принцесу Діану до скандальних зізнань про проблеми у її сім'ї.

До слова Зірки "Корони" відтворили легендарне фото принца Чарльза і принцеси Діани

За словами Спенсера, журналіст Мартін Башир використав підробні банківські виписки, які нібито слугували підтвердженням того, що помічникам Леді Ді платили за злив інформації про принцесу. Журналіст наполягав принцесі на тому, що її можуть прослуховувати також служби безпеки, тому їй буде краще все розповісти самій. Зокрема, Чарльз Спенсер впевнений, що компанія BBC знала про обманні методи Башира і прикривала це.

Після інтерв'ю 25-річної давності Мартін Башир здобув шалену популярність, втім, наразі від коментарів він утримується. Наразі чоловік проходить реабілітацію після операції на серці через ускладення, викликані коронавірусом. Сама ж корпорація BBC на чолі з генеральним директором Тімом Деві не відхрещується від слів брата принцеси Діани і погоджується провести повторне розслідування стосовно справи.

Уривок інтерв'ю принцеси Діани з Мартіном Баширом: відео

Додамо, що 15 листопада стартує 4 сезон британського серіалу "Корона" виробництва Netflix, у якому покажуть чимало подій, пов'язаних із життям принцеси Діани у складі королівської британської сім'ї.