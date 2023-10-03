Коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем

Батьківськими суботами називають ті дні, коли віряни вшановують своїх померлих родичів. Тобто, день присвячений людям, які відійшли у вічність.

У ці дні в храмах відбуваються особливі служби, на яких священники читають молитви за померлими. Віряни також відвідують кладовища та моляться за упокій душі своїх родичів. Коли батьківські суботи у 2023 році за новим календарем – знає 24 Канал.

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Коли батьківські суботи у 2023 році: нові дати

З вересня 2023 року набув чинності новий церковний календар. Відповідно до нього, низка релігійних свят отримали нові дати. Це позначилось й на відзначенні батьківських субот. У цьому році християни будуть вшановувати своїх рідних кілька разів:

21 жовтня – Дмитрівська батьківська субота;

– Дмитрівська батьківська субота; 28 жовтня – Кузьміна субота;

– Кузьміна субота; 4 листопада – Михайлівська субота;

– Михайлівська субота; 11 листопада – Батьківська субота перед Різдвяним постом.

У батьківські суботи християни йдуть до церкви на літургію, де моляться за померлими. Вони передають священникам записки з іменами родичів, щоб їх згадати та пом'янути. Люди несуть до храму хліб, печиво, цукор, цукерки.