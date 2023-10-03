Коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем
Батьківськими суботами називають ті дні, коли віряни вшановують своїх померлих родичів. Тобто, день присвячений людям, які відійшли у вічність.
У ці дні в храмах відбуваються особливі служби, на яких священники читають молитви за померлими. Віряни також відвідують кладовища та моляться за упокій душі своїх родичів. Коли батьківські суботи у 2023 році за новим календарем – знає 24 Канал.
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Коли батьківські суботи у 2023 році: нові дати
З вересня 2023 року набув чинності новий церковний календар. Відповідно до нього, низка релігійних свят отримали нові дати. Це позначилось й на відзначенні батьківських субот. У цьому році християни будуть вшановувати своїх рідних кілька разів:
- 21 жовтня – Дмитрівська батьківська субота;
- 28 жовтня – Кузьміна субота;
- 4 листопада – Михайлівська субота;
- 11 листопада – Батьківська субота перед Різдвяним постом.
У батьківські суботи християни йдуть до церкви на літургію, де моляться за померлими. Вони передають священникам записки з іменами родичів, щоб їх згадати та пом'янути. Люди несуть до храму хліб, печиво, цукор, цукерки.
- Також у цей день віряни йдуть на цвинтар, щоб помолитись за душу людини, яка відійшла у вічність.
- День варто провести в тиші та спокої, без жодних святкувань та гулянь. Найкращий варіант – зайнятися благодійністю та допомогти тим, хто цього потребує.