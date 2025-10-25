Астрологи назвали кілька знаків зодіаку, які почнуть життя з чистого аркуша вже восени. Не зі всіма одразу стануться кардинальні зміни. Але дещо доведеться відпустити.

Чиє життя зміниться?

Телець

Гороскоп для Тельців

Ви вже давно можете відчувати, що ваше старе "Я" перестало повністю працювати. Є думки та емоції, які так сильно тримаються, що не дають рухатися вперед. Але потрібно їх відпустити.

Найближчим часом ви нарешті зможете це зробити. Зокрема й завдяки цікавому випробуванню, яке підготували для вас зорі.

Терези

Гороскоп для Терезів

Ви переосмислите те, чим займаєтеся, любі Терези. Можливо, вже зараз настав момент, аби відкинути сумніви та нарешті знайти нову роботу. Або ж опанувати напрямок, яким хочете займатися. Не можна страхам давати над собою владу!

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

На вас чекатимуть великі зміни. Найцікавіше, що повністю ви їх осягнете лише через роки. Зараз настає момент внутрішньої перебудови. Ви переглянете свою роль, імідж та самооцінку.

Може здаватися, ніби ви повністю втратили контроль. І все несеться так, що незрозуміло коли зупиниться. Але, повірте, все нормально. Зміни і хаос часто доповнюють один одного.