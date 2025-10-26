Астрологи вважають, що саме цим 3 знакам зодіаку сильно пощастить вже до кінця жовтня. Про кого йдеться – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Телець

Гороскоп для Тельців

Вам може здаватися, що це сталося випадково. Але ні. Всесвіт дасть вам подарунок за те, як наполегливо ви працювали. Хороша робота завжди має винагороджуватися, де б ви її не робили.

Ви довго тримали ваш курс, не сходили з нього та робили все послідовно. І до кінця жовтня отримаєте бажаний результат. Це може бути як вигідна пропозиція, так і цікавий випадок, який принесе багато вигоди.

Лев

Гороскоп для Левів

Можливо, Леви не отримають якогось особливо матеріального результату. Все буде дещо в іншій площині.

Ви давно поводите себе гідно та послідовно. І Всесвіт це побачив. Тому для вас настане особливий момент визнання від несподіваних людей. Це відкриє двері до чогось справді особливого. Ваша віра та стійкість в себе приносять результат.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козороги – це завжди про витримку та довгу дистанцію. Досягти результату навіть тоді, коли складно і не хочеться. Будьмо відвертими, у вас неймовірний внутрішній стрижень.

До кінця жовтня ви побачите плоди своєї роботи. Те, що ви вибудовували, почне поступово втілюватися в реальність. Це може бути як чудова новина на роботі, бажане "так" від людини, яку ви добиваєтеся. Але не відкидаємо й ще цікавіші сюрпризи.