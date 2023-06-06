Ім'я Анна: що воно означає та звідки походить

Анна – одне із найпоширеніших імен в Україні. Раніше ним називали лише представниць аристократичних родин. Ми розповімо про те, що означає ім'я Анна, коли День ангела та хто з відомих людей України носить це ім'я.

Анна – поширене в різних країнах світу ім'я, особливо в Україні. Представниці цього імені зазвичай дуже позитивні та життєрадісні, з легкістю долають життєві виклики. 24 Канал поділиться значенням цього імені, відомими людьми з ім'ям Анна та коли Дні ангела у цих жінок.

До теми 7 популярних імен у світі для дівчат, які будуть вам до вподоби

Значення імені Анна

У давньоєврейській мові існувало ім'я Ханна. Воно означало "милосердна", "благодійна", "ласкава". Ім'я набуло широкого вжитку й завдяки Біблії, адже саме Анна була матір'ю Богородиці та бабусею Ісуса Христа. Тому Анна часто асоціюється з материнством, сім'єю та благословенням.

Ім'я Анна зустрічається в багатьох культурах та мовах світу. Наприклад, в українській мові – це Анна, в англійській – Anna, у французькій – Anne, в іспанській – Ana.

Відомі люди з цим ім'ям

Анна Різатдінова – видатна українська художня гімнастка. У 2011 році стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи та чемпіонату світу в командній першості. У 2013 році була чемпіонкою вправ з обручем. Здобула бронзу на Олімпійських іграх 2016 року в індивідуальному єдиноборстві. Двічі була нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня за високі спортивні результати. У 2019 році взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де разом з танцівником Олександром Прохоровим посіла друге місце.



Анна Різатдінова / Фото з інстаграму

Анна Кошмал – відома українська акторка театру та кіно. Дівчині здобула славу завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Жені. Була номінована на премію "Телетріумф" як "Акторка телевізійного фільму/серіалу". Найпопулярніші кінороботи, де зіграла Анна – "Великі вуйки", "Будиночок на щастя", "Папік 2", "Слуга народу".



Анна Кошмал / Фото з інстаграму

Анна Запорожанова – колишня українська тенісистка, олімпійка та тренерка. Разом з Оленою Татарковою представляла Україну на Олімпіаді у Сіднеї, де здобула срібло. Завершила кар'єру у 2008 році. У червні 2023 році на війні, яку Росія почала проти України, загинув син тенісистки – Остап. Хлопцю було лише 22 роки.



Анна Запорожанова з сином / Фото Великий теніс України

Анна Трінчер – українська блогерка, співачка, акторка. Представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" у 2015 році. Брала участь у вокальному проєкті "Голос Діти" й стала суперфіналісткою восьмого сезону "Голос країни". Знімалась у серіалі "Школа".



Анна Трінчер / Фото з інстаграму

Дні ангела Анни

В українській церкві є лише дві дати, які можна назвати Днем ангела Анни або днем Анни.