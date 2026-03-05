Водночас у своєму інстаграмі вона розповіла, як ця хвороба змінила її життя та сприйняття власної вроди. Анна зізналася, що раніше ніколи не мала проблем зі шкірою і навіть дозволяла собі жартувати з цього приводу.
Який вигляд має зараз Анна Трінчер?
Раптова поява висипань стала для Трінчер справжнім викликом. Раніше співачка вважала, що акне не є перешкодою для краси, але з часом її думка змінилася. За словами Анни, для неї людська краса не закінчувалася там, де починалося акне, поки вона не стикнулася з цим сама.
Цей досвід виявився виснажливим для виконавиці як фізично, так і психологічно. Співачка розповіла про постійний дискомфорт та невдалі спроби знайти причину хвороби через численні аналізи та зміну лікарів.
Наскільки це дискомфортно: ти постійно про це думаєш. Не хочеться фарбуватися, але без макіяжу теж не хочеться виходити з дому,
– написала артистка.
Вона також згадала про болісні процедури та агресивні креми, які не приносили бажаного результату. Наразі стан шкіри Анни покращився, і вона перебуває у стадії ремісії. Зірка розповіла, що проходить складне лікування під суворим контролем фахівця.
Трінчер наголосила, що це ще не фінал лікування, а лише "частина шляху до одужання і вільного життя". Вона закликала підписників не займатися самолікуванням і використовувати подібні препарати лише за призначенням лікаря.
Хто ще з українських зірок відверто розповідав про акне?
Блогерка Раміна Есхакзай в інтерв'ю на ютуб-каналі "Олицька" розповідала, що на тлі стресу у неї з'явилося акне. Журналістка також показала обличчя в періоди загострення хвороби, щоб підтримати дівчат із такою ж проблемою і продемонструвати, що телевізійний "ідеал" – часто лише робота візажистів.
Донька Олі Полякової теж активно ділилася в соцмережах процесом лікування сильного акне. Маша показувала результати "до та після" і зізнавалася, що раніше соромилася виходити з дому без щільного макіяжу.