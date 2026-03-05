Водночас у своєму інстаграмі вона розповіла, як ця хвороба змінила її життя та сприйняття власної вроди. Анна зізналася, що раніше ніколи не мала проблем зі шкірою і навіть дозволяла собі жартувати з цього приводу.

Який вигляд має зараз Анна Трінчер?

Раптова поява висипань стала для Трінчер справжнім викликом. Раніше співачка вважала, що акне не є перешкодою для краси, але з часом її думка змінилася. За словами Анни, для неї людська краса не закінчувалася там, де починалося акне, поки вона не стикнулася з цим сама.

Цей досвід виявився виснажливим для виконавиці як фізично, так і психологічно. Співачка розповіла про постійний дискомфорт та невдалі спроби знайти причину хвороби через численні аналізи та зміну лікарів.

Наскільки це дискомфортно: ти постійно про це думаєш. Не хочеться фарбуватися, але без макіяжу теж не хочеться виходити з дому,

– написала артистка.

Вона також згадала про болісні процедури та агресивні креми, які не приносили бажаного результату. Наразі стан шкіри Анни покращився, і вона перебуває у стадії ремісії. Зірка розповіла, що проходить складне лікування під суворим контролем фахівця.

Трінчер наголосила, що це ще не фінал лікування, а лише "частина шляху до одужання і вільного життя". Вона закликала підписників не займатися самолікуванням і використовувати подібні препарати лише за призначенням лікаря.

