Андрій Бєдняков висміяв Потапа, який похвалився "робочою поїздкою" бізнес-класом в Дубаї

Репер Потап учергове відправився за кордон: цього разу у Дубаї. Українці засипають його гнівними коментарями, а зірки шоубізу тролять у мережі.

Телеведучий Андрій Бєдняков в інстаграм-сторіз оприлюднив фото намальованого від руки квитка. Він відтворив знімок квитка Олексія Потапенка, але лиш замінив Дубаї на Миколаїв.

До слова Я син Ірини Горової, – 15-річний Андрій Потапенко відверто розповів, де хотів би жити

Зверху квитка шоумен не забув дописати business, що вказує на політ бізнес-класом. Власне, як це сфотографував і Потап.

Всім гарної суботи,

– підписав фото Андрій Бєдняков.

Бєдняков потролив Потапа / Фото з інстаграмів зірок

Потап поїхав у Маямі

Цього дня репер і продюсер Потап похвалився, що їде з Маямі до Дубая. Він привітав місто з днем народження та нагадав про те, що багато українських компаній шукають там шлях для розвитку.

Так випадково сталось, що я лечу в Дубай у день 52-ліття цього неймовірного міста. Багато українців працюють у Перлині Сходу. Ми одні із них. Ми працюємо як на шоубізнес/рекламній території, так і на технологічній ділянці ринку. Звичайно – це буде робоча поїздка із зустрічами, записами та зйомками,

– заявив Потап.



Потап їде в Дубаї / Фото з інстаграму Потапа

У коментарях чимало коментарів з обуренням. Користувачі засудили Потапа за те, що він за кордоном. Також є коментарі і з підтримкою. Припускаємо, що продюсер видаляє деякі коментарі.



Скриншот з інстаграму