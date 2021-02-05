Весь вкривається кригою: американець серфить у крижаній воді – відео, від якого мурахи по тілу

Серфер Аллен Фінау з Мічигану любить купатися у крижаній воді. Через сильні морози його пишна борода вкривається льодом і стає епічною.
Джерело: інстаграм Аллена Фінау tongan_icebeard
Верхній півострів Мічиган – один із найхолодніших і найзасніженіших регіонів США. Тут сніг може випадати з жовтня по травень. Холод є частиною життя мешканців півострова і вони навчилися отримувати від цього задоволення.
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Аллен Фінау став місцевою легендою. Навіть при дуже низьких температурах він займається серфінгом на озері Верхнє. Все для того, аби його борода покрилася шматками льоду.
Секрет у спеціальному гідрокостюмі, товщиною 9 міліметрів. Всередину костюма заливають гарачу воду, яка допомагає утримати температуру тіла в нормі.
Аллен зазначає, що завжди має при собі 5 галонів гарячої води (це більш як 18 літрів). А коли відчуває приплив холоду, то відразу змінює рідину в костюмі.
Схоже, чоловіка зовсім не лякає крижана вода. Він поводиться так, ніби лежить у гарячій ванні.