Весь вкривається кригою: американець серфить у крижаній воді – відео, від якого мурахи по тілу

Серфер Аллен Фінау з Мічигану любить купатися у крижаній воді. Через сильні морози його пишна борода вкривається льодом і стає епічною.

Джерело: інстаграм Аллена Фінау tongan_icebeard

Верхній півострів Мічиган – один із найхолодніших і найзасніженіших регіонів США. Тут сніг може випадати з жовтня по травень. Холод є частиною життя мешканців півострова і вони навчилися отримувати від цього задоволення.

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Місцева легенда

Аллен Фінау став місцевою легендою. Навіть при дуже низьких температурах він займається серфінгом на озері Верхнє. Все для того, аби його борода покрилася шматками льоду.

Чому серфер не мерзне

Секрет у спеціальному гідрокостюмі, товщиною 9 міліметрів. Всередину костюма заливають гарачу воду, яка допомагає утримати температуру тіла в нормі.

Аллен зазначає, що завжди має при собі 5 галонів гарячої води (це більш як 18 літрів). А коли відчуває приплив холоду, то відразу змінює рідину в костюмі.

Добірка фото із крижаною бородою

Відео від серфера

Схоже, чоловіка зовсім не лякає крижана вода. Він поводиться так, ніби лежить у гарячій ванні.