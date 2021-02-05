Серфер Аллен Финау из Мичигана любит купаться в ледяной воде. Из-за сильных морозов его пышная борода покрывается льдом и становится эпической.

Источник: инстаграм Аллена Финау tongan_icebeard

Верхний полуостров Мичиган – один из самых холодных и самых заснеженных регионов США. Здесь снег может выпадать с октября по май. Холод является частью жизни жителей полуострова и они научились получать от этого удовольствие.

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Местная легенда

Аллен Финау стал местной легендой. Даже при очень низких температурах он занимается серфингом на озере Верхнее. Все для того, чтобы его борода покрылась кусками льда.

Почему серфер не мерзнет

Секрет в специальном гидрокостюме толщиной 9 миллиметров. Внутрь костюма заливают горячую воду, которая помогает держать температуру тела в норме.

Аллен отмечает, что всегда имеет при себе 5 галлонов горячей воды (это более 18 литров). А когда чувствует прилив холода, то сразу меняет жидкость в костюме.

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Видео от серфера

Похоже, мужчину совсем не пугает ледяная вода. Он ведет себя так, будто лежит в горячей ванне.