Адвент 2023: головні традиції Різдвяного посту та чим він відрізняється від православного
Адвент – Різдвяний піст у католиків, з якого починається підготовка до Різдва Христового. Цього року він розпочнеться 3 грудня й триватиме до 24 грудня.
У цей час серед католиків та протестантів заведено сповідуватися та причащатися, а також займатися благодійністю, пише 24 Канал.
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Історія Різдвяного посту
У католицизмі перші згадки про святкування Адвенту датуються 380 роком. Тоді Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення. А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.
Цікаві традиції Адвенту
Одна з найдавніших традицій – це прикрашання інтер'єру церков і будинків особливими вінками. Зазвичай різдвяний вінок виготовляють з ялинових чи соснових гілок. Їх потрібно сплести в коло за допомогою дроту. До вінка прикріплюють чотири свічки, кожна з яких має свій духовний сенс. Сам вінок – це уособлення річного циклу, а от свічки символізують пори року.
Різдвяний вінок Адвенту / Фото Canva
У період Адвенту також облаштовують так звані "різдвяні сходи". Зазвичай це роблять у недільних школах, щоб діти пам'ятали про наближення великого свята.
Конструкція сходів складається із зірки Вифлеєму, яку закріплюють на верхній сходинці. Самі сходинки, котрі символізують дні Адвенту, та порожні ясла з сіном, розташовані внизу конструкції. Кожного тижня фігурку немовляти Христа спускають нижче від зірки. А на Різдво воно потрапляє до ясел.
І остання традиція, яка дуже подобається дітям, це адвент-календар. Традиційно – це картонний будиночок, в якому є 24 маленьких віконця. У кожному з них розташовані солодощі або іграшки для малечі. Щодня їм дозволяється відкривати по одному віконечку. Так, діти наближаються до Різдва Христового.
Чим Адвент відрізняється від православного Різдвяного посту
На відміну від православного Різдвяного посту, під час Адвенту немає особливих обмежень у їжі. Лише щоп'ятниці забороняється вживати продукти тваринного походження, у православ'ї – щосереди і щоп'ятниці.
Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Кількість прийомів їжі скорочується до одного-двох разів на день.
Крім того, Адвент на третину коротший за православний піст. Останній триває 40 днів.
Зазначимо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож цьогоріч українці святкуватиму Різдво Христове 25 грудня.