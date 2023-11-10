Адвент 2023: головні традиції Різдвяного посту та чим він відрізняється від православного

Адвент – Різдвяний піст у католиків, з якого починається підготовка до Різдва Христового. Цього року він розпочнеться 3 грудня й триватиме до 24 грудня.

У цей час серед католиків та протестантів заведено сповідуватися та причащатися, а також займатися благодійністю, пише 24 Канал.

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Історія Різдвяного посту

У католицизмі перші згадки про святкування Адвенту датуються 380 роком. Тоді Сарагоський собор встановив нові правила для богослужінь у період із 17 грудня до свята Богоявлення. А в "Історії франків" зазначено, що 480 року частина вірян постилася тричі на тиждень в останні тижні перед Різдвом.

Цікаві традиції Адвенту

Одна з найдавніших традицій – це прикрашання інтер'єру церков і будинків особливими вінками. Зазвичай різдвяний вінок виготовляють з ялинових чи соснових гілок. Їх потрібно сплести в коло за допомогою дроту. До вінка прикріплюють чотири свічки, кожна з яких має свій духовний сенс. Сам вінок – це уособлення річного циклу, а от свічки символізують пори року.



Різдвяний вінок Адвенту / Фото Canva

У період Адвенту також облаштовують так звані "різдвяні сходи". Зазвичай це роблять у недільних школах, щоб діти пам'ятали про наближення великого свята.

Конструкція сходів складається із зірки Вифлеєму, яку закріплюють на верхній сходинці. Самі сходинки, котрі символізують дні Адвенту, та порожні ясла з сіном, розташовані внизу конструкції. Кожного тижня фігурку немовляти Христа спускають нижче від зірки. А на Різдво воно потрапляє до ясел.

Різдво Христове / Фото Canva

І остання традиція, яка дуже подобається дітям, це адвент-календар. Традиційно – це картонний будиночок, в якому є 24 маленьких віконця. У кожному з них розташовані солодощі або іграшки для малечі. Щодня їм дозволяється відкривати по одному віконечку. Так, діти наближаються до Різдва Христового.

Адвент-календар / Фото Canva

Чим Адвент відрізняється від православного Різдвяного посту

На відміну від православного Різдвяного посту, під час Адвенту немає особливих обмежень у їжі. Лише щоп'ятниці забороняється вживати продукти тваринного походження, у православ'ї – щосереди і щоп'ятниці.

Традиційно католики відмовляються від м'яса, у деяких регіонах – і від молочних продуктів. Кількість прийомів їжі скорочується до одного-двох разів на день.

Крім того, Адвент на третину коротший за православний піст. Останній триває 40 днів.

Зазначимо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож цьогоріч українці святкуватиму Різдво Христове 25 грудня.