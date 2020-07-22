Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп повернувся до королівських обов'язків. Сьогодні, 22 липня, він передав почесний титул полковника загону стрільців дружині принца Чарльза герцогині Корнуольській. Цей вихід став третім за рік.

Попри те, що члени королівської родини повернулися до втілення обов'язків після карантину й неодноразово з'являлися на публіці, королева Єлизавета ІІ разом з чоловіком принцом Філіпом продовжує дотримуватися режиму ізоляції у Віндзорському замку.

Проте це не заважає герцогу Единбурзькому виконувати повноваження. Так, він передав один із своїх титулів дружині принца Чарльза Каміллі. Фото та відео з церемонії, яка відбулась у двох резиденціях одночасно, з'явились на офіційній сторінці Кларенс-гаус в інстаграмі.

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