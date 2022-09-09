Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

9 вересня день Ангела відзначають Михайло, Олександр, Степан, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

Міжнародний день краси.

Свято в церковному календарі

9 вересня вшановують преподобного Пімена Великого, що присвятив служінню Господу та проповіді все своє життя. Він пішов у монастир та прийняв постриг. Все життя тримав строгий піст. Проживши життя наодинці у щоденних молитвах він помер у віці 110 років.

Прикмети 9 вересня

Сильна гроза в цей день – осінь буде довгою і теплою;

У небі багато пухнастих хмар – дощі будуть недовготривалими;

На дереві багато горобини – чекайте на холодну зиму.

Що не можна робити 9 вересня