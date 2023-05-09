Яке церковне свято 9 травня – що не можна робити, цей день в Україні

9 травня в Україні вперше святкуватимуть День Європи. Християни вшановують пам'ять священномученика Василя. Більше про цей день і що не можна робити – читайте далі.

9 травня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Василя, інформує 24 Канал. Він був єпископом міста Амасія, займався тим, що захищав християн та навертав язичників.

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У той час правителем був імператор Ліциній. Він начебто закохався у служницю своєї дружини Глафіру та навіть хотів одружитися. Та Глафіра про все розповіла господині. Щоб захистити дівчину, дружина імператора відіслала її до єпископа Василя в Амасію. Він прихистив служницю.

Коли в Амасії почали будувати новий храм, Глафіра вирішила попросити допомоги в цариці. Але лист потрапив до імператора. Він наказав доставити до нього і Василя, і Глафіру. Ліциній погубив дівчину та наказав Василю зректись віри. Священномученик не зробив цього, тому теж загинув.

Що не можна робити сьогодні

День вважається невдалим для любовних союзів: шлюбу, заручин, сватання – життя буде невдалим.

Не можна стригти волосся – можна посваритися з рідними.

Прибирання краще перенести на інший день – сьогодні це до сварок з ріднею.

9 травня не можна бути наодинці.

Прикмети на 9 травня

Сьогодні все ще лежить сніг – літо буде спекотним.

На Глафіри морозний день – морози будуть ще тиждень.

Не видно верхньої частини хмар – до проливного дощу.

Чутно кування зозулі – скоро потеплішає.

День в Україні та світі

9 травня святкують Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

День Європи. 8 травня президент Володимир Зеленський запровадив нове свято, яке відзначатимуть щороку з Європейським союзом. Раніше його святкували у третю суботу травня: проводили заходи, концерти, будували "Європейське містечко". Святкування Дня Європи – символ єдності, що наближає до миру в Україні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Подію заснували у 2016 році на заміну радянському Дню перемоги. Цей день теж є днем пам'яті, а його символом – квітка маку. Цього року президент Зеленський виступив з пропозицію перенести подію на 8 травня, щоб остаточно позбутись радянських наративів.