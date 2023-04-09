Яке сьогодні, 9 квітня, свято – все про цей день, прикмети і заборони

9 квітня для православних християн – Вербна неділя та день пам'яті Матрони. У світі відзначають День боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Дізнавайтесь більше про день та що не можна робити.

9 квітня у церковному календарі – Вербна неділя або Вхід Господній у Єрусалим. У цей день Ісуса Христа вітали у Єрусалимі, коли він в'їздив у місто на віслюку, повідомляє 24 Канал. Жителі зустрічали його з пальмовим та вербовим гіллям, тож символом свята стали вербові гілки.

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9 квітня віряни ще вшановують пам'ять Матрони. Дівчина була рабинею в жінки-іудейки, яка змушувала її зректися віри. Її часто замикали в темниці, катували й зв'язували, але знаходили без пут. Коли жінка дізналась, що Матрона ходила до церкви, жорстоко била її й не давала їсти та пити. В один із таких днів дівчина померла. Матрону Солунську вважають покровителькою господинь.

Що не можна робити у цей день

Заборонено вживати нецензурну лексику, сваритися, бути переповненим злими думками.

Не можна пліткувати та обманювати.

Краще не змінювати в цей день постільну білизну й не струшувати ковдру.

Не можна важко працювати.

У цей день не можна бажати іншим зла – воно повернеться у триразовому розмірі.

святкують Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.



9 квітня – Вербна неділя / Фото Pixabay

Прикмети на 9 квітня

Якщо чибіс летить низько – довгий час погода буде сухою.

Весняний лід залишається на березі – літо буде холодним.

Якщо на небі немає хмар – рік буде багатим на ягоди.

Над будинком літають чайки – скоро буде дощ.

Вранці помітно туман та іній – рік буде врожайний.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. На жаль, проблема сексуального насильства над дітьми – поширена й часта у багатьох країнах. Тому цей день спрямований на підтримку постраждалих та сприяння обізнаності щодо наслідків.

День добрих справ. Це свято відзначають у близько 100 країнах. У цей день заведено робити хороші справи, навіть якщо вони можуть здатись дрібними.

День антикваріату. Антикваріат – будь-які старовинні та цінні речі: вважається, що їм має виповнитись понад 100 років. Колекціонування антикваріату – збереження історії та традицій.