8 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

8 квітня у церковному календарі – день архангела Гавриїла та преподобного Василя. Цього дня іменини святкує Лариса. Більше про свята в цей день і що не можна робити – нижче.

8 квітня православні християни святкують Гаврилів день – день архангела Гавриїла. Саме він приніс Діві Марії благу вість про те, що вона народить Божого сина, пише 24 Канал. Тому його часто називають Благовісник.

Дивіться також Яке свято 7 квітня і що не можна робити в цей день: традиції та прикмети

Ім'я архангела означає "Всевишній – сила моя". Він не тільки спілкувався з Марією, але й навчав Моїсея, а також з'явився пророку Даниїлу.

Також 8 квітня вшановують пам'ять преподобного Василя Нового. Він прославився аскетичним способом життя, за що отримав здатність зцілювати хворих.

8 квітня – Лазарева субота, яку святкують за 8 днів до Великодня. Ісус Христос воскресив Лазаря, бо був засмучений його смертю. Це одне з найбільших чудес сина Божого, через яке його вирішили вбити.

Що не можна робити 8 квітня

Цього дня радять не починати нові справи й не заводити нові знайомства.

Не можна позичати гроші.

Не можна лихословити та заздрити.

Цього дня краще бути вдома та не перебувати у багатолюдних місцях.

Прикмети на 8 квітня

Якщо 8 квітня схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде.

Яка погода 8 квітня – такою вона буде і 8 жовтня і навпаки.

Якщо у цей день зацвіла черемша – можна висаджувати картоплю.

Сніг досі лежить на дахах – ще місяць буде холодно.

Якщо цього дня заморозки – то весна буде морозяною.

День в Україні та світі

святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Малахій, Кіндрат, Віра, Марія.

Міжнародний день ромів. Цю подію заснували в Лондоні під час світового конгресу ромів. Представники народу визнали себе єдиною не територіальною нацією та визначили свої символи.

Міжнародний день буддизму. Дату свята обрали відповідно до дня народження Будди. Подію відзначають близько 50 країн, а в Японії її ще називають Фестивалем квітів.